يأتي علينا شهر رمضان المبارك هذا العام في فصل الصيف، حيث تشتد الحرارة، وتزيد معاناة الصائمين ومشقتهم من شدة الحر، إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر عباده.

ويبحث المواطنون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 5 رمضان في دمياط، وذلك لاختلاف مواقيت الصلاة في المحافظات عن مواعيدها في القاهرة بضع دقائق.

ويُؤذن لصلاة المغرب اليوم الأربعاء خامس أيام شهر رمضان المبارك، الساعة 6:15 دقيقة مساء حسب التوقيت المحلي لمدينة دمياط، وفقا للهيئة العامة للمساحة، أي قبل دقيقة من موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء في محافظة القاهرة، التي يرفع أذان المغرب فيها عند الساعة 6:16 دقيقة مساء.

وتنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 5 رمضان في دمياط، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

ووزعت مديرية الأوقاف بدمياط، منشورا على مساجد المحافظة، قالت فيه إن موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء خامس أيام شهر رمضان المبارك، سيكون الساعة 6:15 مساء حسب التوقيت المحلي لمدينة دمياط.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 5 رمضان في دمياط

موعد أذان الظهر 11:55 دقيقة.

موعد أذان العصر 3:29 دقيقة مساءً.

موعد أذان المغرب 6:15 دقيقة مساءً.

موعد أذان العشاء 7:36 دقيقة مساء.

مواقيت الصلاة في القاهرة 6 أبريل 2022

موعد أذان الظهر 11:58 دقيقة.

موعد أذان العصر 3:30 دقيقة.

موعد أذان المغرب 6:17 دقيقة مساء.

موعد أذان العشاء 7:36 دقيقة مساء.