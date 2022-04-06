انتهاء الامتحانات الشهرية لـ 4 ابتدائي وسط سعادة الطلاب.. اليوم

انتهت اليوم الأربعاء الموافق 6 أبريل الجاري، الامتحانات الشهرية لطلاب الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني، والتي عُقدت عن شهري فبراير ومارس الماضيين، ورقياً على مستوى كل مدرسة، وفق مواصفات فنية محددة تم إعدادها من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي لتحقيق وزن نسبي في ورقة الأسئلة لكل مادة من ناحية وتحقيق مخرجات التعلم بأسئلة تعتمد على فهم الطالب وليس الحفظ والتلقين.

وفي بداية قرار عقد الامتحانات في أول أيام شهر رمضان المبارك، لم يلق القرار أي ترحيب من أولياء الأمور، لتزامن الامتحانات مع بداية شهر رمضان المبارك، إلا أنها سارت بصورة منتظمة، دون معوقات ووسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع الإدارات والمديريات التعليمية، ونسبة حضور مرتفعة من قبل الطلاب.

طلاب: الامتحانات جاءت متوسطة وركزت على الفهم

وأشاد عدد من طلاب الصف الرابع الابتدائي، بمستوى الامتحانات، مؤكدين أنها جاءت في مستوى متوسط ومن المقرر الدراسي ولا توجد أي أسئلة خارج المنهج الذي تم شرحه في المدارس، وركزت على الفهم وليس التلقين.

وأضاف الطلاب لـ«الوطن»، أنه لا توجد أسئلة معقدة في الامتحانات وتم تدريب الطلاب جيداً عليها في المدرسة.

«غادة»: التصحيح أولا بأول وحققنا التوازن في الأسئلة

وقالت غادة أنور، مديرة التعليم الخاص بإدارة وسط القاهرة، التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية مرت بسلام دون معوقات ووسط إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا في المدارس.

وأضافت «غادة» لـ«الوطن»، أن الامتحانات وضعت من قبل موجهي الإدارات التعليمية، تنفيذاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أنها جاءت من بنوك الأسئلة التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأكدت غادة أنور، أنه تم تحقيق التوازن النسبي في الأسئلة ومراعاة مستويات الطلاب في مختلف المدارس، لافته إلى أن تصحيح الامتحانات بشكل يومي ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب.

الفرير سامح فاروق: الامتحانات منتظمة في رمضان والصيام يعني الاجتهاد والمذاكرة

من جانبه قال الفرير سامح فاروق، مدير مدرسة القديس يوسف الفرير، إن عقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية في شهر رمضان تؤكد على أن الصيام لا يعني الكسل بل الاجتهاد والمذاكرة، مشيراً في حديثه ل«الوطن»، إلى أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة.

وأكدت تريز وتيد، رئيس قسم الابتدائي بمدرسة القديس يوسف الفرير الخرنفش، أن الامتحانات عقدت ورقيا وتم تصحيحها أول بأول، وجاءت من بنك الأسئلة وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم.

وأضافت «تريز» لـ«الوطن»، أنه تم تدريب الطلاب على الامتحانات بشكل جيد وطرق الإجابة عليها، لافته إلى أنه لم يتم رصد أي غياب من قبل الطلاب.