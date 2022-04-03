كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية للطلاب المصريين بالخارج، موضحة أن الامتحانات ستعقد غداً الاثنين الموافق 4 أبريل الجاري لطلاب عدد من الدول أبرزها تونس والسعودية والأردن وفلسطين والسودان والمغرب، بدءً من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن رابط الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية للطلاب المصريين بالخارج متاح عبر الموقع الإلكتروني، من هنا.

كما أوضحت الوزارة تفاصيل الاختبارات الإلكترونية، حيث يضغط الطالب على زر «الاختبارات – Exam» من القائمة الرئيسية لبدء الاختبار، ويُسمح للنظام باستخدام الكاميرا، ثم يُضغط مرة أخرى لمشاركة الشاشة الخاصة به مع النظام، ويكشف الوجه تلقائياً للسماح للطالب بدخول الاختبار، وإذا كان وجهه مطابقاً لصورة ملفه الشخصي يقوم الأدمن بقبول الطالب، وعدم قبوله إذا كان وجهه غير مطابق.

خطوات الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية

- الضغط على رابط الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية للطلاب المصريين بالخارج، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

- اختيار خانة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب المصريين بالخارج.

- الضغط على خانة «نظام الامتحانات» ثم الدخول على منصة الامتحانات.

«التعليم»: القيم واحترام الآخر مواد للقراءة

وفي سياق منفصل، وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تطبيق القرار الوزاري رقم 133 بتاريخ 21 سبتمبر 2021 على طلاب الصف الرابع الابتدائي بامتحانات الطلاب المصريين بالخارج، وذلك فيما يختص بالاختبارات التحريرية في المواد الأساسية، وهي اللغة العربية والتربية الدينية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية، مع إضافة المواد الدراسية، وهي مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات المهنية إلى مواد امتحانات الطلاب بالخارج.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الأنشطة الأخرى مثل القيم واحترام الآخر والتربية الفنية والتربية الرياضية والتربية الموسيقية والتوكاتسو مواد للقراءة والاطلاع، حيث أن هؤلاء الطلاب غير نظاميين أي «منازل».