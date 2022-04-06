الإجازات الرسمية في شهر إبريل 2022.. اعرف عدد الأيام

يبحث كثير من الموظفين عبر محركات البحث المختلفة عن الإجازات الرسمية في شهر إبريل 2022، رغبة منهم في الحصول على إجازات مختلفة، حتى يتمكنوا من أخذ قسط من الراحة، خصوصا أن شهر إبريل بأكمله يأتي في شهر رمضان الكريم، ويتخلل هذا الشهر عدد من الأعياد المختلفة، والتي تمنح بها الدولة إجازات رسمية.

وسعيا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنون والمتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير الإجازات الرسمية في شهر إبريل 2022، وفق ما أعلنته الجريدة الرسمية، والتي جاءت كالتالي:

الإجازات الرسمية في شهر إبريل 2022

وتشمل الإجازات الرسمية في شهر إبريل 2022 الإجازات الأسبوعية، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية الخاصة بالأعياد، وجاءت تلك الإجازات كالتالي:

- السبت الموافق 2 أبريل: إجازة أسبوعية.

- الجمعة الموافق 8 أبريل: إجازة أسبوعية.

- السبت الموافق 9 أبريل: إجازة أسبوعية.

- الجمعة الموافق 15 أبريل: إجازة أسبوعية.

- السبت الموافق 16 أبريل: أجازة أسبوعية.

- الجمعة الموافق 22 أبريل: إجازة أسبوعية.

- السبت الموافق 23 أبريل: إجازة أسبوعية.

- الإثنين الموافق 25 أبريل: إجازة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء.

- الجمعة الموافق 29 أبريل: إجازة أسبوعية.

- السبت 30 أبريل: إجازة أسبوعية.

10 أيام إجازات

وبذلك يكون عدد أيام الإجازت الرسمية والأسبوعية خلال شهر أبريل 2022، والتي تتوافق مع شهر رمضان الكريم لتكون 10 أيام، وبعد انتهاء شهر إبريل، يتم استكمال الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان الكريم، ليكون آخرها 1 مايو بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وقد يتم تأجيل إجازة عيد العمال إلى يوم الخميس الذي يأتي بعدها، وفق لقرار مجلس الوزراء السابق بتأجيل الإجازات الرسمية لضمها مع إجازات نهاية الأسبوع، ليكون موعد غجازة عيد العمال بذلك يوم الخميس الموافق 5 مايو.