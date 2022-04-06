جهاز حماية المستهلك يتحفظ على كميات من شيكولاتة كندر البيضاء

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه في ضوء استدعاء شركة فيريرو لبعض منتجات شيكولاتة كندر؛ بسبب ما تم تداوله على وسائل الإعلام العالمية، بعد تسجيل عدد من الإصابات بمرض السالمونيلا في أوروبا تصل إلى 63 حالة تسمم في بريطانيا، شنت الإدارات المعنية ورقابة الأسواق حملات كإجراء وقائي لجمع عينات من الشيكولاتة المذكورة لفحصها والتأكد من خلوها من مرض السالمونيلا.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه بالرغم من عدم وجود أي دلائل أو بلاغات على أن مصر استوردت أي تشغيلة إنتاج من التشغيلات المشكوك في تسببها في الإصابة بمرض السالمونيلا إلا أن هذا الإجراء يهدف إلى التأكد من سلامة المنتجات على الصحة وخلوها من أي مكونات قد تضر بصحة وسلامة المواطنين.

تشغيلات الإنتاج المشكوك فيها تم إنتاجها في بلجيكا

وأكد على أن تشغيلات الإنتاج المشكوك فيها تم إنتاجها في بلجيكا وتم بيعها في بعض دول أوروبا، وليس من بينها مصر، إلا أنه لا يمكن التهاون في التأكد من أن أي منتج بالأسواق المصرية لا يسبب ضررا بصحة وسلامة المواطنين.

سيتم الإعلان عن نتائج تحليل العينات فور ورودها

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم الإعلان عن نتائج تحليل العينات فور ورودها من المعامل المركزية لوزارة الصحة، تطبيقا لمبدأ الشفافية.