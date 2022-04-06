جابر القرموطي يحكي عن نصائح والده في «كلم ربنا».. وكيف يتحدث مع الله

تحدث الإعلامي جابر القرموطي، عن مواقف تحدث فيها مع الله سبحانه وتعالى، وذلك خلال حواره في برنامج «كلم ربنا»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، والذي يعرض على راديو «9090»، إذ ذكر أنه لديه لغة يتحدث بها مع الله وهي النظر بشكل مطول إلى السماء، «هي دي لغة الحوار مع ربنا، حتى لو أنا غلطان، ببص للسماء على طول وأقول اللهم قني شر نفسي، اللهم قني شر نفسي».

70% من البني آدمين اللي قابلتهم في حياتي خيبوني

وأضاف «القرموطي»، أنه عندما يستمع إليه أحد الآن يظنون أنه قديس، لكنه غير ذلك، «أنا لا قديس ولا حاجة، لكن لا ملجأ إلا الله، أبويا علمني كده، قالي متروحش لبني آدمين، لما تتزنق روح لربنا، عشان ربنا مش هيخيبك، البني آدمين هيخيبوك، وبالفعل 70% من الأشخاص اللي اتعاملت معاهم خيبوني، بس الحمد لله كان ربنا بيتكلم معايا على طول»، موضحًا أن لديه بلكونة في المنزل كان يأتي لها 150 حمامة يوميًا، ودي من رحمة ربنا بيا.

قصة الحمام وحديثه مع الله

وتابع الإعلامي جابر القرموطي: «اتقطع الحمام ده مدة 3 أيام، وقتها حسيت إن فيه حاجة مش صح، مش بس كده، ده أنا حسيت إن ده عقاب بسبب حاجة عملتها، قعدت 3 أيام أبص للسماء، والـ3 أيام دول بصراحة كانوا كافيين للنفس اللوامة، لحد ما رجعت لطريقي الصحيح، وبالفعل الحمام رجع، الفكرة كلها إحنا على الكتف هموم، لكن في نهاية الحمل، بلاقي حد بيشيل، ومفيش أعظم من ربنا».