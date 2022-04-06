وجبات رمضانية مجانية للسائقين على طريق برج العرب بالإسكندرية

وزعت أمانة حزب حماة الوطن بمدينة برج العرب، غرب محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، وجبات إفطار على الصائمين من المارة والسائقين على طريق برج العرب، وذلك قبل دقائق من أذان المغرب، في محاولة لإفطار الصائمين في شهر رمضان.

بدأ توزيع الوجبات من قبل شباب أمانة الحزب في غرب الإسكندرية، حيث تم توزيع عدد كبير من وجبات الإفطار للصائمين من السائقين، بدايةً من «بوابة بهيج، وبرج العرب الجديدة، والساحل الشمالي، حتى قرى مريوط».

توزيع وجبات إفطار على سائقي النقل بالإسكندرية

وقال علاء ضيف الله، أمين أمانة غرب الإسكندرية، إنه تم توزيع كمية كبيرة من وجبات الإفطار الساخنة على المارة والباعة أثناء أذان المغرب، في عدد من الطرق، حيث يسير الكثير من سائقي النقل علي الطرق الرئيسية، وقت الإفطار.

وأضاف «ضيف الله»، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يتم توزيع وجبات الإفطار على الصائمين حتى نهاية شهر رمضان المبارك، في محاولة لإطعام أكبر عدد من السائقين والمارة في شهر الخير، ورفع العبء عن الصائمين.

«مجاهد»: الوقوف بجانب الدولة والقيادة المصرية

وأوضح محمد مجاهد، أمين حزب «حماة الوطن» بمحافظة الإسكندرية، أن أمانة المحافظة بكافة القطاعات، تبذل قصاري جهدها، من أجل الوقوف بجانب الدولة، وتخفيف العبء عن كاهل المواطن السكندري، خاصةً في شهر رمضان.

ولفت «مجاهد» إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تجعلنا أمام مسؤولية كبيرة لمساندة الدولة، مؤكداً مطالبة كافة الأمانات بضرورة القرب أكثر من المواطن السكندري، والاهتمام بذوي الهمم ودعمهم، إضافة إلى دعم المرأة المصرية في كافة المجالات.