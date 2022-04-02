مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة الإسكندرية.. أول رمضان

تتجه أعين أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط مع أول أيام شهر رمضان المبارك، إلى معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة الإسكندرية، إذ يحرص الكثير من المسلمين، على أداء الفروض الخمس في مواقيتها، فضلا عن معرفة موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في موعده الصحيح.

موعد أذان الفجر اليوم في محافظة الإسكندرية

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب اليوم في محافظة الإسكندرية، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، والذي انطلق اليوم السبت حيث بدأت أولى أيام رمضان خلال الساعة 4:19 فجراً ويختتم الصوم مع صلاة المغرب في 6:20 مساء والذي يمكن معه للصائم أن يتناول الطعام وشرب المياه.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

وبرزت مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية اليوم السبت 1 رمضان، الموافق 2 أبريل، كالتالي: الفجر 4:19 صباحا، والشروق 5:48 صباحا، والظهر 12:04 مساء، والعصر 3:36 مساء، والمغرب 6:20 مساء.

تغير موعد صلاة المغرب خلال رمضان 2022 في الإسكندرية

وبحسب إمساكية رمضان 2022 في الإسكندرية، يتبين أنه مع مرور كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، تستمر صلاة المغرب في ذات الوقت لمدة يومين وترتفع في اليوم الثالث دقيقة ويستمر هذا الأمر خلال شهر رمضان 2022، وذلك مقتصر على محافظة الإسكندرية حيث تختلف مواعيد الصلوات من محافظة لأخرى.

صلاة المغرب خلال شهر رمضان بالإسكندرية

وتتبع معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة الإسكندرية، تفاصيل الصلاة في مساجد الإسكندرية حيث أكد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية على أعضاء جهاز المتابعة مضاعفة الجهد المبذول هذه الأيام لتهيئة المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن في شهر رمضان المعظم.