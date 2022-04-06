ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 5 بطولة خالد النبوي شهد العديد من الأحداث على أكثر من محور، المحور الأول مرتبط بابن شقيق بليغ أبوالهنا المدعو مدحت ابن يسرية التي تلعب دورها الفنانة وفاء عامر، إذ اشتعلت أحداث الحلقة التي وصفت بانقلاب حياته رأسا على عقب بعد أن تزوج على زوجته صديقتها الصدوق.

ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 5

ضمن ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 5 بطولة خالد النبوي تشتعل الأحداث بعد أن تعرف زوجة مدحت وأمه أنه تزوج صديقة زوجته منى، فتطلب منه أمه أن يطلقها ويسترضي زوجته التي تترك منزل زوجها وتنتقل إلى منزل والدها حيث تتعرض لوعكة صحية شديدة بسبب تعرضها لصدمة عصبية، في نفس التوقيت الذي تكون فيه حاملا.

بلطيجة يتهجمون على خالد النبوي في منزله

أما المحور الثاني في ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 5 بطولة خالد النبوي، فهو متعلق ببليغ أبو الهنا، فأثناء تواجده في منزله الذي يقيم فيه يستقبل مكالمة مريبة من مجهول يقول له إنه يملك دليلا على أن شقيقيه قُتلا، ثم يفاجأ بشخصين ملثمين يتهجمان عليه، وتدور بينه وبينهما معركة ساخنة، يحاول فيها بليغ أن يدافع عن نفسه، لكنه يفشل فشلا ذريعا ويتعرض لضربة موجعة ويسقط مغشيا عليه.

عندما يتعرض بليغ أبو الهنا للضربة التي تسقطه أرضا، يهرب البلطجية الذين اعتدوا عليه، ولحسن حظه تلاحظ جارته شيئا مريبا، فتدخل شقة بليغ وتجده مغشيا عليه، فتطلب النجدة وتنقله للمستشفى وتنقذ حياته.

أبطال وصناع مسلسل راجعين يا هوى

مسلسل راجعين يا هوى من الأعمال المميزة خلال شهر رمضان، إذ يجمع الفنان خالد النبوي لأول مرة بابنه في عمل فني واحد، بالإضافة إلى أنه من تأليف السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة، ليعيد هذا العمل اسم المؤلف الراحل إلى الشاشة من جديد بعد 12 سنة من رحيله.