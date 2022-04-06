جرائم الإخوان مستمرة في أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5

يبحث المشاهدون خلال الساعات الماضية عن توقعات الحلقة الجديدة من مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5، المقرر إذاعتها في تمام الساعة التاسعة والنصف على شاشة قناة «ON»، وتستمر الحلقة الخامسة من المسلسل؛ الذي يحمل توقيع المخرج بيتر ميمي، إلقاء الضوء على الفترة الصعبة التي كان يعيشها المصريون خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وتتابع أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5، كواليس تدخل جماعة الإخوان الإرهابية في حكم مصر من خلال الرئيس محمد مرسي آنذاك، الذي كان مجرد واجهة خارجية لهم، ويكشف المسلسل الستار عن دور قوات الشرطة والجيش في مكافحة مخططات الجماعة في زرع الإرهاب داخل مصر.

«زكريا يونس» في ورطة.. أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5، نجاح الضابط «مصطفى» في معرفة معلومات خطيرة حول العنصر التكفيري الذي يقوم بمراقبته، وذلك بعد ما ينجح في زرع كاميرات في منزله أثناء غياب زوجته، وعلى الجانب الآخر يتابع الظابط «زكريا» جهوده في الوصول إلى الخلية الإرهابية التى بتتبعها، ولكن يقع في موقف صعب عندما تقوم الجماعة بقتل الشخص الذي يسرب للظابط المعلومات بعد كشفه.

موعد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5

ويذاع مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5 في تمام الساعة الـ 9:30 مساء على شاشة قناة «ON»، وفي تمام الساعة الـ 11:20 على قناة «ON دراما»، وتذاع الحلقة على منصة «Watch IT» الإلكترونية فوز إذاعتها تلفزيونيا، كما تعاد الحلقة في اليوم التالي في تمام 4:20 صباحا، والـ 3:25 عصرا.

ونجح المسلسل من إذاعة الحلقة الأولى في جذب قطاع كبير من المشاهدين، والذى يتناول الأحداث خلال عام حكم جماعة الإخوان والأزمات التى شهدها الشارع المصري خلال تلك الفترة، ويشارك في بطولة الاختيار 3: كريم عبد العزيز، أحمد السقا، أحمد عز وياسر جلال.