نادية عمارة: الصيام يربي النفس ويزكيها بمكارم الأخلاق «فيديو»

قالت الداعية نادية عمارة، إن عبادة الصوم ركن من أركان الإسلام شرعه الله سبحانه وتعالى وجعل ثمرة الصوم، التقوى لمن أعطى لهذه العبادة حقها، لافتةً إلى أن الصيام ليس لتعذيب النفس؛ بل لتربية وتزكية النفس بمكارم الأخلاق.

وتابعت خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «قلوب عامرة» على قناة on: «الصوم سر بين العبد وربه ولا يطلع عليه سواه، وكل عمل ابن آدم يضاعف، إلا الصوم فإنه لله وهو يجزي به، وبالتالي فإن تضعيف حسنات عبادة الصوم ليس معروفا بسبب فضله وعظيم شأنه».

العبادات لها ثمرات أخلاقية

وأضافت عمارة أن العبادات لها ثمرات أخلاقية، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة تطهر الأموال، موضحةً: «شُرعت العبادات ليكون لها انعكاس جوهري على نفس المؤمن وأخلاقه، لا مجرد طقوس وعبادات شكلية يؤديها الإنسان بعيدا عن الخلق».

الحكمة العليا من الصيام

وتابعت، أن الحكمة العليا والثمرة المرجوة من فرض الصيام هي «لعلكم تتقون»، فالصوم هو حرمان مؤقت من الطعام والشراب والشهوة، كما أنه مدرسة كبيرة في تربية النفس، حيث يعد الصائم ويعينه على تقوى الله تعالى بترك شهواته الطبيعية؛ امتثالا لأمره سبحانه وتعالى واحتسابا للأجر عنده، فتتربى في الإنسان المؤمن قوة الإرادة.

وأشارت الداعية إلى أن الصوم يمنع أشياءً في أصلها حلال مثل الطعام والشراب، وعندما يمتنع الإنسان عنها، تتربى فيه الإرادة القوية ويسهل عليه مقاومة المحرمات، أي أن الصوم يقوي الإنسان على النهوض بالطاعات والمصالح.