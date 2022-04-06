علقة ساخنة للفنان خالد النبوي في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 5

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 5 اشتعلت خلالها الأحداث بشكل مثير جدا، بعد أن تعرض الفنان خالد النبوي الذي يلعب دور بليغ أبو الهنا ضمن أحداث المسلسل إلى هجوم على يد بلطجية مجهولين كادوا يقتلونه بعد أن تلقى مكالمة غامضة من شخص مجهول أيضا، فلا تزال الأحداث يكتنفها بالغموض حتى نهاية الحلقة الخامسة.

الحلقة 5 من مسلسل راجعين يا هوى

انقلبت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 5 بعد مشهد قصير لكن أحداثه مؤثرة، بدأ المشهد وبليغ أبو الهنا يجلس في منزله ثم يستقبل مكالمة من شخص مجهول يخبره أنه يملك دليلا على أن شقيقيه ماتا مقتولين، وأنه يعلم مكان السائق الذي يعلم حقيقة ما حدث.

خالد النبوي يتعرض لـ علقة ساخنة

بمجرد انتهاء المكالمة يتفاجأ بليغ الذي يلعب دوره خالد النبوي بطرق على باب منزله، وعندما يفتح يجد في وجهه شخصين ملثمين يهجمان عليه ويكيلان له الضربات واللكمات، وهو يحاول أن يدافع عن نفسه، لكنه يستقبل ضربه مبرحة على رأسه ويدخل على إثرها المستشفى، لكنها لم تقتله لأن جارته أنقذت حياته ونقلته للمستشفى في الوقت المناسب.