مرسي يعلن نفسه «الحاكم بأمر الله» في أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5

أظهرت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5 حالة الغضب الشعبي التي تلت الإعلان الدستوري، والذي تضمن تحصين مجلس الشورى وتأسيسية الدستور، وتعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، وأمام رفض الشعب لتلك القرارات اندلعت المظاهرات أمام مواجهات من أنصار الجماعة الإرهابية التي حشدت أنصارها لمواجهة الشعب لتصبح البلاد على شفا حرب أهلية.

وتضمت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5، لقطات أرشيفية لمجموعة كبيرة من المواطنين الذين قاموا بالاعتصام في ميدان الجمهورية اعتراضا على تلك القرارات، ويتابع الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك الوضع عن كثب، الذي يذهب للمعزول محمد مرسي، ويحذره من الوضع في البلاد التي أصبحت أمام حرب أهلية، وأن الجيش لن يسمح بذلك.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5: «السيسي» يلقن «مرسي» درسا

وطلب «السيسي» من «مرسي» ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5، أن يدرس القرارات بشكل أفضل قبل إصدارها حفاظا على استقرار الأوضاع، وأكد له أن الوضع في الشارع محتدم ما بين الشعب وأنصار الجماعة، قائلا: «القوات المسلحة ضد حدوث فتنة وانقسام.. الأمور لو زادت عن كده الجيش مش هيقدر يتدخل، لو سيادتك مش موافق على كلامي استقالتي هتكون قدامك بعد دقيقة واحدة».

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5

وحقق مسلسل الاختيار 3 ردود أفعال إيجابية لدى المشاهدين بعد عرض الحلقات الأولى حيث تصدر «تريند» منصات التواصل الاجتماعي، بسبب الكواليس الهامة التي يكشفها صناع المسلسل خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، والتي كانت من أصعب الفترات التى مرت على مصر حتى إصدار بيان «3 يوليو».