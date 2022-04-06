جمارك مطار شرم الشيخ الدولي تحبط تهريب 190 سيجارة إلكترونية

نجحت إدارة مطار شرم الشيخ الدولي في إحباط تهريب عدد من السجائر الإلكترونية مع راكبين يحملان جنسية كازاخستان، أحدهما موظف كان بحوزته 120 سيجارة إلكترونية، والآخر مهندس بحوزته 70 سيجارة إلكترونية.

وأكدت مصلحة الجمارك في بيان، أن رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي تمكنوا من ضبط محاولة تهريب عدد من السجائر الإلكترونية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأضافت أنه في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بمطار شرم الشيخ، اشتبه سمير سلامة علي مأمور المنفذ المعين على باب 9 الخاص بخروج العاملين، في مهندس وموظف يعملان بأحد شركات الطيران ويحملان جنسية كازاخستان.

190 سيجارة إلكترونية مع راكبين من كازاخستان

وأكدت أنه بالعرض على ماجد الإمام مدير إدارة المنافذ، قام بتكليف سمير سلامة علي مأمور المنفذ بتفتيش حقائبهما، فتبين وجود 70 سيجارة إلكترونية مع المهندس، و120 سيجارة إلكترونية مع الموظف.

تحرير محضر لموظف ومهندس

وأشارت مصلحة الجمارك، إلى أن محمد لطفي عامر مدير عام جمارك الفروع بجنوب سيناء، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 8 و9 لسنة 2022، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.