الاختيار 3.. رصد كونتنر محمل بأسلحة ثقيلة ومتفجرات في طريقه لمصر

استعرض مسلسل «الاختيار 3»، الذي يُعرض على شاشة «أون»، في حلقة اليوم، عقد اجتماع في مبنى المخابرات العامة، تحدث فيه الفنان أحمد عز، عن أنه تم رصد كونتنر في أحد الموانئ، وهذا الكونتنر عليه أسلحة خفيفة وثقيلة ومتفجرات، واستعرض الصور الخاصة بهذه العملية وأثناء تحميل الأسلحة، كما ذكر «التحريات بتقول أن الأسلحة الموجودة في الكونتنر هي نفس الأسلحة والمتفجرات المستخدمة في تفجير خط الغاز عندنا».

أشرف زكي: كمية أسلحة زي دي مينفعش تدخل البلد أبدًا

وأضاف «عز»، خلال المسلسل، «للأسف مجبناش رقم السفينة اللي هيتحمل عليها الكونتنر، بس تواصلت مع أحد مصادرنا في الميناء وهيبلغنا أول بأول»، فيما سألة الفنان أشرف زكي عن مالك الشحنة التي حملت الأسلحة، فرد عز: «هو تاجر سلاح واسمه الحركي غراب»، فيما وجه أشرف زكي بسرعة البحث عن اسم السفينة التي حُمل عليها الكونتنز، «لازم نعرف هيوصل مصر إمتى، كمية زي دي مينفعش تدخل البلد».

أحمد السقا يشرح للضباط كيفية أخذ ساتر

وفي موقف آخر، تحدث الفنان أحمد السقا في أحداث المسلسل، مع بعض الضباط عن كيفية أخذ ساتر، «لما تيجي تختار ساتر لازم تبقى مذاكرة أوي، فاهمة وعارفة، ملم بكل تفاصيلة لأنها شخصية متكاملة أول ما تدخل جواها يبقى أنت هي، وكأن ملكش حياة تانية، على سبيل المثال بياع الدولار، بتكون جزمته متربه من كتر المشي، وممسوحة ومتاكله من تحت، بينما بياع الولاعات مش بيلبس في إيده ساعة ماركة، واللي كان بيبع كتب دينية مش بيحط برفانات غريبة، يحط مسك أو حط عود».