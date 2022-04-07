ذكره الاختيار 3.. التكفيري كريم بديوي كان ينوي تنفيذ مخطط يسمى «وثيقة فتح مصر»

خلال عرض الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 3، الذي يعرض في شهر رمضان الكريم، بعنوان «الإعلان الدستوري»، كان يبحث العقيد زكريا ضابط الأمن الوطني عن خطة بديلة لضبط التكفيري كريم بديوي، قائد خلية مدينة نصر بعد هروب عناصر التنظيم في آخر مداهمات ضباط قطاع الأمن الوطني لمقر تواجدهم.

ونستعرض بعض المعلومات عن التكفيري كريم بديوي قائد خلية مدينة نصر.

خلية مدينة نصر

في يوم 9 من شهر فبراير عام 2012، أحيل إلى محكمة الجنايات، 26 متهما جهاديا، وكان من ضمنهم كريم بديوي قائد الخلية الذي لقى حتفه في الاشتباكات التي جرت بين أعضاء الخلية بقيادته وبين قوات الأمن أثناء القبض عليهم داخل شقة مدينة نصر، وبعد أن لقى حتفه أكدت الأدلة أن كان هناك وثيقة تضمن مخطط لإنشاء جهاز خاص بالاغتيالات لاستهداف شخصيات ورموز عامة، فضلا عن استهداف الأقباط والكنائس.

وثيقة فتح مصر

وأكدت النيابة العامة بعد الإطلاع على المخطط الذي كان ينوي تنفيذه «كريم بديوي»، أن هناك محررات خطية كانت بمسكن عضو التنظيم التكفيري «بديوي»، تسمى «وثيقة فتح مصر»، والتي تضمن ضرورة التوظيف العسكري لمدن القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، وضرورة اختراق بنية الدولة باستهداف الأقباط بقتل رموزهم وتفجير منشآتهم الحيوية ودور عباداتهم وأماكن تجمعهم لدفع الصراع الطائفى إلى نقطة اللاعودة، وضرورة العمل على تفتيت القوى السياسية والاجتماعية المصرية وضرورة استهداف المصالح الأمريكية في مصر والسيطرة على أرض سيناء وجبال البحر الأحمر واتخاذها نقطة ارتكاز للمجاهدين واكتساب أهلها كأنصار، وضرورة تهديد قناة السويس والتجارة الدولية المارة من خلالها، لا سيما التجارة النفطية».

كما تضمنت الوثيقة الخطية أهمية «تدريب عدد من أفراد التنظيم على قيادة الزوارق الصغيرة القادرة على حمل المتفجرات لاستعمالها في تنفيذ عمليات استشهادية ضد السفن المارة بقناة السويس وضرورة إنشاء جهاز خاص للاغتيالات بالتنظيم لاستهداف رجال الأعمال ووكلاء الشركات»، كما تناول مخطط «معركة فتح مصر» أهمية استخدام الزواج والمصاهرة بين أعضاء التنظيم كوسيلة لتدعيم الروابط التنظيمية بالروابط العائلية، وكذلك ملاحظات حول تدريبات عسكرية على استخدام المفرقعات والتعامل معها، وكيفية قراءة الخرائط ومبادئ في المساحة العسكرية، وكيفية رصد الأهداف وتحديد أماكنها وقواعد المدفعية والرماية بالقذائف وتصحيح أخطاء الرماية وتركيب الصواريخ والقذائف وكيفية تصنيعها وكيفية الرصد وإعداد الأكمنة.

وكلف عضو التنظيم المتوفى كريم البديوي بإعداد مقرات كائنة بمواقع مختلفة بالبلاد لتخزينها بمساعدة عناصر تنظيمية مستقطبة غير معلومة لديه، وفقاً لآلية العمل العنقودي بالتنظيم، تمهيداً لتهريبها إلى التنظيمات الجهادية بفلسطين عبر الأنفاق.