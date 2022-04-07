سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس 7-4-2022 في الأسواق

يبحث الكثير من المواطنين بشكل يومي خاصة خلال شهر رمضان الكريم عن سعر طبق وكرتونة البيض، إذ يعد عنصرا أساسيا على مائدة السحور نظرا لما يحتوي عليه البيض من بروتينات تستطيع تعويض الجسم عن ما يفقده خلال ساعات الصيام، كما يمكن استخدامه كمكون أساسي في إعداد وجبات الطعام والحلويات المختلفة.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم وتوفير ما يبحث عنه المواطنون والمتابعين والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس الموافق 7 أبريل من عام 2022، وفق رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

قال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، الدكتور عبدالعزيز السيد، إن سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 7 أبريل، شهد استقرار على مدار الأيام القليلة الماضية، إذ بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 55 جنيهًا من المزرعة للتاجر، وتصل للمستهلك بسعر 62 جنيها.

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة في حديثه لـ«الوطن» أن سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الخميس، يتراوح بين 51 و52 جنيهًا في المزرعة، بينما يصل سعر طبق وكرتونة البيض اليوم للمستهلك والمواطنين إلى 56 جنيها، كما يتم بيع طبق البيض الأحمر بسعر يتراوح بين 53 و55 جنيهًا في المزرعة، ليصل للمواطنين بسعر 60 جنيهًا.

فيما يصل سعر كرتونة البيض الأبيض والتي تحتوي على عدد 30 بيضة فقط لقيمة نالية تتراوح بين 65 و85 جنيها.

أسعار الدواجن في الأسواق

وتباينت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المصرية، حجم الكيلو والكيلو و200 جرام بين 45 جنيها إلى 100 جنيه، فيما تراوح سعر الدجاج البانيه بين 110 و170 جنيهًا للكيلو الواحد، واختلف سعر الشيش طاووق بين 80 و110 جنيهات، أما كبدة الدجاج وزن كيلو جرام تراوح سعرها بين 80 و100 جنيه للكيلو.