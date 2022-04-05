سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الثلاثاء 5-4-2022 في الأسواق

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الثلاثاء 5 أبريل الحالي، وذلك بعد أن زادت عمليات البحث عبر منصة «جوجل»، ويرجع ذلك إلى أنّ البيض من الوجبات الأساسية والضرورية بالنسبة لكل المواطنين على مائدة السحور.

ومن منطلق أنّ البيض يدخل كمكون أساسي في عدد كبير من الوجبات والأصناف على موائد الإفطار خلال الشهر الكريم، تستعرض بوابة «الوطن»، في خلال السطور التالية، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم في الأسواق اليوم.

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

«أسعار البيض ما زالت تواصل الاستقرار في الأسواق المحلية، حيث سجل تراوح سعر طبق البيض الأبيض بين 51 و52 جنيهًا من المزرعة إلى التاجر، وأصبحت تصل إلى المواطنين حاليًا بسعر 56 جنيهًا»، وفقا للدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن».

وذكر رئيس الشعبة، أنّ سعر طبق البيض البلدي وصل لنحو 55 جنيهًا، وذلك من المزرعة، لكنه يصل إلى المستهلك بنحو 62 جنيهًا، موضحا أنّ البيض الأحمر يباع بنحو 60 جنيهًا، بينما تباع من المزارع بسعر يتراوح بين 53 و55 جنيهًا.

سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم

وقال «عبدالعزيز»، إنّ طبق البيض الأحمر اليوم الثلاثاء، الذي يحتوي على 30 بيضة، سجل سعرا تراوح بين 70 و90 جنيها، حسب الشركة المصنعة والموزعة، بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر الذى يحتوي على 10 بيضات، من 30 جنيها حتى 37 جنيهًا.

واختتم رئيس الشعبة تصريحاته، بأنّ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الثلاثاء والتي تحتوي على 30 بيضة سجلت سعرا تراوح بين 65 و85 جنيها، في حين أنّ كرتونة البيض التي تحتوي على 10 بيضات، فيتراوح سعرها بين 32 و50 جنيهًا.