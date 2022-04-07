أنوشكا: جيراني بينادوني باسم «الحاجة شريفة» شخصيتي في مسلسل راجعين يا هوى

قالت الفنانة أنوشكا، إنها تشارك في مسلسل «راجعين يا هوى» مع الفنان خالد النبوي ولكنها كانت تخاف أن تقدم شخصية قريبة من شخصيتها التي قدمتها مع يحيى الفخراني في مسلسل «نجيب زاهي زركش»، ولكن المخرج محمد سلامة وضع لمساته من أجل تقديم شخصية جديدة.

إشادة بدور الفنانة سلمى أبو ضيف

وأضافت «أنوشكا»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن الفنانة سلمى أبو ضيف تقدم معها دورا جديدا، لافتةً إلى أن الممثل شريف حافظ يقدم أداءً جميلا، وحريص على تطوير نفسه.

مناداة جيرانها باسمها في المسلسل

وتابعت الفنانة أنوشكا: «جيراني بيقولولي يا حاجة شريفة لما شافوا الحلقة بتاعتي، وفيه مفاجآت في المشاهد اللي جاية في المسلسل».

ويؤدي الفنان خالد النبوي، دور شاب يعيش في العاصمة المجرية بودابست، لكنه مديون بـ5 ملايين يورو للفنان منذر رياحنة، وهذه يدفعه للنزول إلى مصر من أجل الحصول على الأموال من عائلته الغنية، لتسديدها بدلا من التعرض للخطر رفقة عائلته.

مواعيد عرض المسلسل على DMC

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 4، عبر قناة dmc في تمام الساعة التاسعة و25 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة و25 دقيقة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11 و25 دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات، والثامنة و25 دقيقة بتوقيت تونس، والسابعة و25 دقيقة بتوقيت جرينتش.

وتنقل قناة cbc المسلسل في تمام الساعة الحادية عشرة و35 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، و12 و35 دقيقة صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والواحدة و35 دقيقة صباحًا بتوقيت الإمارات، و10 و35 دقيقة بتوقيت تونس، والتاسعة و35 دقيقة بتوقيت جرينتش.