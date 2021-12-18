أنوشكا: الشياكة ليست في اللبس وبعض مشاهد الريد كاربت «أوفر» (فيديو)

قالت الفنانة أنوشكا، إنها تستيقظ مبكرا في الساعة 6:30، أو 7:00 صباحا، وتبدأ يومها بإطعام العصافير والقطط وكلبتها، ثم تتناول هي وجبة الإفطار، لافتة أنها تذهب إلى العمل بعد القيام بالمهام الصباحية، وتخلد إلى النوم في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

مش بحب السهر.. وأخري الساعة 1

وأضافت أنوشكا، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنها لا تحب السهر، وآخر موعد للسهر بالنسبة لها قد يمتد إلى الساعة الواحدة صباحا، حال استمتاعها بمشاهدة أحد الأفلام المحببة.

وأشارت إلى أن السير على الريد كاربت في حد ذاته له رونقه، وهو يتمثل في أداء يتم تقديمه من جانب الفنانين، لافتة إلى أن هناك بعض المشاهد الـ «أوفر» خلال الريد كاربت، كما أن هناك بعض الفنانين الذين يحترمون الريد كاربت، موضحة أن الشياكة ليست في اللبس فقط، ولكن التعامل أيضا في مع الآخرين واحترام المواعيد وتنفيذ الوعود.

أنوشكا: لم أترك الغناء لكني لا أستطيع إنتاج الأغاني

وكشفت الفنانة أنوشكا، أنها تحب دائما التغيير في أدورها الفنية، وألا يتم حصرها في أدوار محددة لسيدة من الطبقات الارستقراطية، لافتة إلى أن أن الإكسسوارات التي كانت ترتديها خلال دورها في مسلسل «جراند أوتيل»، كانت تخص والدتها وجدتها، وأنها ما زالت تحتفظ بملابس والدتها وإكسسوارات تخص جدتها حيث تحب تلك الهواية.

وتابعت الفنانة أنوشكا، أنها لم تترك الغناء ولكنها ابتعدت فترة، كونها لم تستطيع أن تنتج أغاني لها حيث تتكلف الأغنية الواحدة تتكلف مبلغ وقدره، موضحة أنها تحن للعودة إلى الغناء مجددا، لافتة أن التمثيل يستغرق منها نحو 12 إلى 16 ساعة يوميا، حيث يتم العمل لساعات طويلة غير آدمية، حتى يتم الانتهاء من العمل الدرامي.