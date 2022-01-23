الظهور الأول لـ ابنة أنوشكا شارما ولاعب الكريكت فيرات كوهلي

تعمدت الفنانة الهندية أنوشكا شارما، لأول مرة، إظهار وجه طفلتها التي تدعى فاميكا، للكاميرات الهندية، حينما سجَّل والدها اللاعب الدولي الشهير فيرات كوهلي أحد أهدافه بالمباراة التي حضرتها الأولى برفقة ابنتهما.

أتمت فاميكا فيرات كوهلي، ابنة أنوشكا شارما، عامها الأول بالفترة الأخيرة، وقرر الثنائي عدم ظهور ملامحها منذ ولادتها بوسائل الإعلام، أو حتى عبر وسائل السوشيال ميديا.

بينما اختارت أنوشكا شارما أن توثق الظهور الأول لطفلتها بلحظة مميزة خلال تسديد والدها، لاعب الكريكت الدولي الشهير فيرات كوهلي، أحد الأهداف.

الطفلة تشبه والدها

وذكرت وسائل الإعلام الهندية أن أنوشكا شارما أظهرت وجه طفلتها للكاميرات حينما سجل فيرات كوهلي إحدى التسديدات، بشكل متعمد، واتضح أنها نسخة طبق الأصل من والدها فيرات كوهلي.

تزوج الثنائي أنوشكا شارما وفيرات كوهلي، منذ عام 2017، وسط زفاف أسطوري، خارج الهند في إحدى مدن إيطاليا.

قدمت أنوشكا شارما العديد من الأفلام الهندية الشهيرة، وحققت شهرة واسعة داخل وخارج الهند، حيث إنها شاركت بأهم نجوم الهند، وأبرزهم شاروخان في عدة أفلام وسلمان خان.

وتميزت الفنانة أنوشكا شارما، بتقديم دورها في فيلم «سلطان» مع سلمان خان، حيث قدمت دور فتاة مصارعة، وحصلت على العديد من الجوائز بهذا العمل.

كما كان من أهم أدوارها مشاركتها بفيلم «إيه ديل هيا مشكل»، مع رانبير كابور، حيث قدمت دور فتاة مريضة سرطان، تشع الأمل لكل من حولها برغم معاناتها العاطفية والجسدية، وتصارع الحياة لنهاية الفيلم مبتسمة لتثبت الأمل لكل مريض سرطان.

وقارن عدد من المتابعين بين وجه شبه بين أنوشكا شارما والمطربة المصرية ياسمين علي، من قبل وقد علقت الأخيرة أن الجمهور دائما يقوم بتشبيهها بالعديد من نجمات بوليوود ليست فقط أنوشكا، وفقا لتصريحات سابقة لها لـ «الوطن».