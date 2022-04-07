مفاجأة لعشاق القهوة.. 1.2 مليون كيس فائض عالمي بسبب حرب روسيا وأوكرانيا

تشهد الأسابيع المقبلة فائضًا كبيرًا في المعروض العالمي من حبوب البن، بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثر الطلب في البلدين بشكل لافت.

وقالت مجموعة الاستشارات «هيدج بوينت»، في تقرير حديث لها، إن الحرب في أوكرانيا وتأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي من شأنهما الإضرار بالطلب العالمي على البن وسيؤديان إلى وجود فائض معروض في موسم 2022/23.

روسيا أكبر مستهلك للقهوة في العالم

وقدرت المجموعة أن روسيا، وهي واحدة من أكبر مستهلكي القهوة في العالم، ستستخدم كمية أقل بنحو مليون كيس بسبب الصعوبات في التجارة، فضلًا عن ارتفاع الأسعار الذي سيقلل عمليات الشراء من محلات السوبر ماركت والمقاهي الروسية.

وتوقعت المجموعة أن يسهم نزوح ملايين الأشخاص من أوكرانيا في خفض الطلب على القهوة بنحو 400 ألف كيس، وفقا لوكالة «رويترز».

ومن ناحيتها، أوضحت ناتاليا غاندولف، محللة القهوة في مجموعة الاستشارات «هيدج بوينت»، أنه كانت هناك زيادة حادة بنحو 20٪ في أسعار البن بروسيا بالفعل، متوقعة أن تظل المخزونات في البلاد عند المستوى العادي حتى يوليو فقط.

وتابعت «غاندولف»: «تسبب الشعور بتدمير الطلب في تصحيح الأسعار بالأسواق، وهو أمر يمكن أن يستمر في المضي قدمًا والتأثير على القهوة بصورة واضحة».

توقعات القهوة في العام الجديد

وبعد انخفاض الطلب على القهوة في أوكرانيا وروسيا، خفضت المجموعة الاستشارية «هيدج بوينت» توقعاتها لميزان العرض العالمي 2021/22 (أكتوبر- سبتمبر) إلى عجز قدره 7.21 مليون كيس، من عجز 8.68 مليون كيس في فبراير الماضي.

وشهدت التوقعات الخاصة بموسم 2022/23 للقهوة تغييرًا، بسبب عدم وجود علامة على نهاية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إذ ستتبدل من عجز قدره 2.42 مليون كيس إلى فائض قدره 1.29 مليون كيس.

وما زال العجز في الموسم الحالي (2021/202) كبيرًا، على الرغم من خسائر الطلب المرتبطة بالحرب، إذ أنه من المتوقع أن يكون لدى البرازيل، أكبر منتج للبن، محصول آخر أقل من المتوسط ​​بسبب الجفاف التاريخي في عام 2021.