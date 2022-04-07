«التعليم» تقرر عقد اختبارا إلكترونيا لطلاب «3 إعدادي» في الخارج

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد اختبارا إلكترونيا تجريبيا لطلاب الصف الثالث الإعدادي في الخارج، بدءاً من الساعة الثامنة مساءًا وحتى يوم الجمعة الموافق 8 أبريل الجاري في الساعة الثانية عشر مساءًا، مشددة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، على الطلاب بضرورة الاستفادة من هذه الاختبارات واتباع كافة الخطوات الدقيقة الخاصة بالدخول للامتحان.

خطوات الدخول لمنصة الامتحان الإلكتروني

- الدخول للامتحان عن طريق جهاز كمبيوتر أو لاب توب.

- اتصال جهاز الكمبيوتر بالكاميرا.

- لابد أن تكون كاميرا اللاب توب تعمل بكفاءة.

- توصيل السماعة والتأكد من أن سرعة النت جيدة.

- دخول الامتحان عن طريق متصفح جوجل كروم.

- يبدأ الطالب في الاختبار مباشرة.

- البدء في فتح متصفح جوجل كروم والدخول على منصة الامتحان.

- يضغط الطالب على خانة Sign in with Microsoft.

- يكتب الطالب اسم المستخدم وكلمة السر.

- يضغط الطالب على كلمة next.

- يتم تسجيل إيميل بديل أو رقم تليفون للمساعدة في حالة نسيان الباسورد.

- الضغط على set up now.

- يضغط الطالب على finish.

- الضغط على yes.

- الضغط على كلمة الاختبارات.

- لعمل مشاركة على الشاشة اضغط على كلمة share.

- يتأكد الطالب من وضوح الصورة.

- إذا كانت الصورة غير واضحة يجب الانتظار لأحد المشرفين للسماح للطالب بدخول الامتحان.

- يدخل الطالب على قائمة الاختبارت واضغط بدء الاختبار.

- يظهر أمام الطالب الممتحن عدد الأسئلة واسم ومدة الاختبار، والأسئلة المجابة وحالة الأسئلة وخريطة الأسئلة.

-اللون الأزرق يعني السؤال الحالي، واللون الأبيض هو الأسئلة غير المجاب عليها، واللون الأخضر الأسئلة المجاب عليها، واللون الأصفر الأسئلة المؤجلة، واللون الرمادي للأسئلة التي لم تُعرف بعد، فضلاً عن مكان عرض الأسئلة ومكان الإجابة وتأجيل السؤال والسؤال التالي.

- في حالة التأكد من الإجابة الضغط على كلمة «التالي» وعلى كلمة «موافق».

- في حالة تأجيل سؤال يمكن للطالب الضغط على كلمة «تأجيل الإجابة» والضغط على كلمة «موافق».

- الرجوع إلى الأسئلة المؤجلة بالضغط على رقم السؤال.

- عند الانتهاء من الامتحان يجب الضغط على «إنهاء الامتحان» و«موافق».