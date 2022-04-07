الأمم المتحدة تقرر اليوم تنفيذ قرار تعليق أنشطة روسيا بـ«حقوق الإنسان»

تشهد جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، اعتماد قرارا ينص على تعليق أنشطة الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفقا للعديد من التوقعات.

ويشار إلى أنّ عدد من الدول الغربية انتهت من إعداد مشروع قرار بهذا الخصوص، ومن تلك الدول التي شاركت في القرار الولايات المتحدة وأوكرانيا ولاتفيا، وجاء ذلك القرار على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقاً لما نقله موقع «العربية».

المندوب الروسي للأمم المتحدة يحذر من تعليق عمل الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان

وكان النائب الأول للمندوب الروسي بالأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، حذر من أن تعليق عمل الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان الأممي، قد تكون له عواقب وخيمة على منظومة الأمم المتحدة ككل، وأشار إلى أنّ تلك الخطوة ليس لها علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية المستعرة حالياً ولكنها خطوة تم إعدادها بشكل مسبق ومع سبق الإصرار والترصد، ووصف الخطوة بأنها تصعيدية خطيرة وتتسم بالكثير من الاستفزاز والتزييف والاستماع إلى روايات الحرب من الجانب الأوكراني فقط، على حد تعبير المندوب الروسي.

الغرب يعمل على الابتزاز الاستعماري

ووصف النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ما يجري على الساحة الدولية قائلاً: «هذا ما يبدو عليه النظام الدولي القائم على القواعد والذي يروج له الغرب، وتتمثل في ابتزاز استعماري غير مبدئي تحت ستار قضية نبيلة».

يذكر أنّ الصراع الروسي الأوكراني اندلعت شرارته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية إقليم الدونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي البلاد، بالإضافة إلى تحييد أوكرانيا عسكرياً ونزع سلاحها، جاء ذلك عقب طلب أوكرانيا في أواخر العام الماضي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وهو الأمر الذي اعتبرته روسيا توسعاً لنفوذ الغرب في أوروبا الشرقية وهو ما يهدد سلامة أراضيها.