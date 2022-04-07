خبير اقتصادي: الاتحاد الأوروبي دعا مواطنيه للتقشف بسبب حرب روسيا وأوكرانيا

قال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إن الحرب الروسية الأوكرانية تؤثر على العالم كله، لذا تأثر الاتحاد الأوروبي الذي دعا لأول مرة للتقشف وارتفع التضخم من 17% إلى 20%، موضحا أن ألمانيا دعت مواطنيها للتقشف بعد 6 أسابيع فقط من بدء الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن الحكومة الألمانية لأول مرة في تاريخها أوضحت أن للمواطن زجاجة زيت واحدة وكليو دقيق واحد.

الألمان لديهم أزمة

وأضاف «بدرة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن الألمان لديهم أزمة ستجر أزمات أخرى، مشيرا إلى أن الحرب الروسية أثرت على ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وحدث ارتفاع للأسعار في فرنسا.

انخفاض شعبية رئيس فرنسا بسبب عدم احتواء الأزمة

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري الانتخابات في مايو المقبل وسط انخفاض لشعبيته في البلاد بسبب عدم احتواء الأزمة، مبينا أنه كان يجب الحل السياسي في الأزمة الروسية الأوكرانية لأن الشعوب الأوروبية تئن من ارتفاع الأسعار في الخدمات والسلع، متابعا: «الحمدلله السلع التموينية عندنا موجودة والريس قال للناس انزلوا اشتروا».

بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وبدأت الحرب بين دولتي روسيا وأوكرانيا نهاية فبراير الماضي عقب إعلان إقليمين في أوكرانيا انفصالهما وتفضيل الانتماء لروسيا لأن ثقافتهما أقرب لها، مما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتدخل وحماية الإقليمين، وتحقيق مكاسب على أرض الواقع من خلال محاصرة المحطات النووية في أوكرانيا ومنع تواجد قوات أجنبية فيها.