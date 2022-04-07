رئيس «الوفد»: جريدة الحزب ستعود لدورها الريادي بالكفور والنجوع والقرى

طالب الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، بضرورة عودة جريدة الوفد إلى دورها الريادي باعتبارها أهم صحيفة معارضة في مصر.

اجتماع «عبدالسند» برئيسي تحرير الوفد الجديدين

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس حزب الوفد مع رئيسي تحرير جريدة الوفد، الكاتبين الصحفيين علي البحراوي وخالد إدريس، الذي حضره المهندس ياسر قورة واللواء سفير نور عضوا الهيئة العليا، لمناقشة سبل النهوض بالجريدة والقضاء على الأزمة المالية.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، إن جريدة الوفد يجب أن تعود إلى الكفور والنجوع والقرى لتنقل أوجاع وهموم وأحلام المواطنين، وتسلط الضوء على نشاط لجان الحزب في كل مكان.

توزيع جريدة الوفد في اللجان الفرعية

وطالب رئيس حزب الوفد رؤساء اللجان العامة بجميع المحافظات بضرورة شراء جريدة الوفد، وتوزيعها على الوفديين في اللجان الفرعية والمواطنين.

واقترح المهندس ياسر قورة مشاركة نواب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ في تبني مشاكل المواطنين، والتواصل مع المسؤولين لإيجاد حلول لها، حتى يعود الوفد حزبا وصحيفة لدوره الريادي كصوت للبسطاء والمهمشين، وكذلك نشر الإيجابيات ودعم الوطن خاصة وهو على أعتاب الجمهورية الجديدة.

قرار انتداب رئيسي تحرير للجريدة والموقع

وكان الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أصدر أولى قراراته برقم 267 لسنة 2022، وتضمن ندب كل من علي محمود مرسي البحراوي، وخالد محمد أحمد حسن إدريس، لرئاسة تحرير الجريدة والبوابة الإلكترونية، على الترتيب، اعتبارا من 20 مارس 2022، على أن ينفذ من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات.

حرية الرأي والتعبير المنهج الأساسي داخل حزب الوفد

وصرح «يمامة»، في حوار سابق له، بأن المنهج الأساسي المتبع داخل حزب الوفد العريق، مبني على حرية الرأي والتعبير، لمن أعطاه صوته الانتخابي أو لم يعطه كلا على السواء، فبعد إعلان النتيجة، جميع الوفديين سواسية دون عتاب، ليبقى الود الذي لا يُفسده الخلاف، وهو أحد الحريات الأساسية التي نعمل من أجلها.