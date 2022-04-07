119 مليار جنيه تكلفة مشروعات الإسكان والتنمية في العام الماضي

استعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً عن إنجازات الهيئة خلال العام المالي 2020/2021 (خلال الفترة من 1-7-2020: 30-6-2021)، في قطاعات الإسكان والمرافق والخدمات، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة بالمدن الجديدة، إضافة إلى عدد من المشروعات القومية بعدد من المحافظات، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال العام المالي 2020/2021 مبلغ 119 مليار جنيه.

الانتهاء من 67124 وحدة بمشروع سكن لكل المصريين

وقال الدكتور عاصم الجزار، في مشروع سكن لكل المصريين «محور الإسكان لمنخفضى الدخل»، جرى الانتهاء من تنفيذ 67124 وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ 93576 وحدة سكنية، والبدء في تنفيذ 30180 وحدة سكنية ببعض المدن، وفي مشروع الإسكان المتوسط (دار مصر – JANNA)، والانتهاء من تنفيذ 18864 وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ 29320 وحدة سكنية.

وفي مشروع سكن مصر، جرى الانتهاء من تنفيذ 29160 وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 32488 وحدة سكنية، بجانب البدء في تنفيذ 1272 وحدة سكنية، إضافة إلى مشروعات سكنية متنوعة بعدد من المدن الجديدة.

الجزار: الانتهاء من 179 مبني خدميا واستكمال تنفيذ 173

وأضاف وزير الإسكان، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 179 مبنى خدمياً، واستكمال تنفيذ 173 مبنى خدمياً، والبدء في تنفيذ 50 مبنى خدمياً، والانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من محطة التحلية بمدينة سلام، شرق بورسعيد، وجارٍ تنفيذ وتوسعة 14 محطة تنقية مياه ومحطات تحليه بطاقة 3.2 مليون م3/يوم، بخلاف أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الشرب بالمدن الجديدة.

وأوضح أنه جرى مد شبكات مياه بطول نحو 1685 كم، وجارٍ تنفيذ وتوسعة وإضافة وحدات المعالجة الثلاثيه لـ15 محطة لمعالجة الصرف الصحى بسعة 774 ألف م3/يوم، بجانب أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الصرف الصحي بالمدن الجديدة، ومد شبكات صرف صحي بطول نحو 1900 كم، بالإضافة إلى إنهاء وتنفيذ وتصميم وطرح العديد من محطات الكهرباء وشبكاتها، وكذا خطوط الاتصالات، ومد شبكات طرق للمحاور الرئيسية بطول 340 كم، وشبكات طرق فرعية بطول 610 كم.