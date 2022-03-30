تنفيذ 5328 وحدة سكنية ضمن «سكن لكل المصريين» في التجمع الثالث

تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسؤولي أجهزة مدن القاهرة الجديدة، العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، بدر، سوهاج الجديدة، خليج السويس «السويس الجديدة»، العبور، حدائق العاصمة، السادات، سير العمل بعدد من المشروعات السكنية والخدمية والمرافق والطرق.

ولفت «الجزار»، في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى أن مسؤولي الأجهزة نفذوا جولات مكثفة بمواقع المشروعات ومنها مشروع وحدات متوسطي الدخل بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالقاهرة الجديدة والإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، وغير ذلك من المشروعات، مؤكدا أن ذلك يأتي في ضوء دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، إذ تم التشديد على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة، وطبقا للجداول الزمنية المتفق عليها وبالجودة المطلوبة.

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222 عمارة في التجمع الثالث

تفقد أمين غنيم رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، برفقة مسؤولي الجهاز، الأعمال الجاري تنفيذها بموقع المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالتجمع الثالث مباشرة على محور محمد نجيب، موضحا أنه جارٍ تنفيذ 222 عمارة تضم 5328 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 90 و120 مترا مربعا، كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لكل المصريين، بالإضافة إلى جميع الخدمات، إذ تم اختيار موقع مميز للمشروع يطل على محور محمد نجيب وطريق العين السخنة القديم، ومقابل لحي جاردينيا ومحور الجزيرة.

وأشار «غنيم»، إلى أن «سكن لكل المصريين» بمدينة القاهرة الجديدة من أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين.

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52 عمارة إسكان اجتماعي بالعاشر

تفقد أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الأعمال الجارية بموقع مشروع 52 عمارة «إسكان اجتماعي» ضمن المرحلة الرابعة بمشروع الإسكان الاجتماعي شرق حي الأندلس في الحي 16، نموذج غرفتين وصالة كاملة المرافق من «مياه، صرف، كهرباء، طرق، غاز طبيعي»، إذ تم متابعة كافة الأعمال داخل العمارات، بجانب أعمال تنسيق الموقع حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها في أسرع وقت.

كما تفقد «عمران»، عمارات الإسكان الاجتماعي في الحي 33، لمتابعة استكمال أعمال رصف الطرق الداخلية بمنطقة العمارات للربط على الطرق الرئيسية والفرعية بالحي، بجانب المرور على أعمال تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعي في الحي 12 بإجمالي 21 عمارة، قائلا إنه يتم حاليا تكثيف أعمال استكمال طبقة الأسفلت على طريق «بلبيس - العاشر من رمضان»، بجانب تركيب حواجز على الطريق وأعمدة الإنارة، كما أنه جارٍ استكمال أعمال الطرق تباعا بكافة أحياء المدينة، لربط المجاورات السكنية وسهولة حركة المواطنين بين الأحياء.

رفع كفاءة طريق جمال عبد الناصر

تفقد عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق جمال عبد الناصر من طريق وصلة دهشور الشمالية حتى شركة توزيع الكهرباء، بجانب متابعة التشغيل التجريبي للطريق الواصل بين محوري 26 يوليو وطريق جمال عبد الناصر «منطقة النوادي»، وذلك في إطار متابعة وسرعة تذليل معوقات المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وأوضح «النجار»، أن الأعمال على طريق جمال عبد الناصر، تتمثل في رفع كفاءة الطريق وتعديل أماكن الدورانات بعد دراسة الحركة عليه، ليلبي احتياجات الحركة المرورية، إذ يمثل شريانا رئيسيا بالمدينة ويربط وصلة دهشور الشمالية بالمنطقة الصناعية، والطريق الدائري الأوسطي، ويبلغ طول الطريق 12 كم، كما يخدم الأحياء من 7 إلى 12 والمناطق الصناعية ومنطقة الشماليات وتوسعاتها، بالإضافة لبعض الكيانات الحيوية التي تمثل خدمات ذات نطاق إقليمي، مثل: كوبري العبور، مشروع جنة أكتوبر (JANNA)، بيت الوطن، مول العرب، نادي الصيد المصري، نادي نقابة المهندسين، نادي نقابة المحامين، نادي 6 أكتوبر، شركة توزيع الكهرباء، وغيرها.

100 مليون جنيه تكلفة الطرق في بدر

تفقد عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة وتنفيذ بعض الطرق المستحدثة في الحي الرابع (ابني بيتك، إسكان قومي، إسكان اجتماعي) بقيمة إجمالية للمشروع 100 مليون جنيه، وذلك استكمالا لمنظومة تطوير الطرق الرئيسية والطرق داخل الأحياء بمدينة بدر، لتحقيق السيولة المرورية بما يتماشى مع حركة التنمية بالمدينة.

وأوضح عادل فضل نائب رئيس جهاز مدينة بدر للطرق، أنه يتم توسعة الطرق الرئيسية داخل المجاورات لتصبح بدلا من حارتين لكل اتجاه بعرض 5 أمتار، حارة واحدة بعرض 12 مترا، كما يتم تنفيذ بعض الطرق المستحدثة وساحات الانتظار لخدمة مناطق الخدمات ولسهولة الحركة من وإلى المجاورات بالحي.

أعمال مياه في سوهاج والسويس

تفقد مصطفى هارب رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة المشرف على مدينة أخميم الجديدة، محطة مياه الشرب للتأكد من انتظام سير العمل بالمحطة والتأكد من سلامة وجودة المياه الخارجة من المحطة، كما تفقد بعض المرافق بالمدينة.

فيما، تفقدت أسماء مخلوف رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس «السويس الجديدة»، أعمال تنفيذ خزان تكديس مياه سعة 8 آلاف متر مكعب، المغذي للمصانع والشركات الموجودة بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة، وتابعت أعمال الربط بغرفة المحابس الرئيسية استعدادا لدخوله الخدمة أول يونيو المقبل.

مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام

تابع عبد الرءوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، استكمال تنفيذ مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام على مساحة 67 فدانا، موضحا أن الأعمال الجارية حاليا بالمشروع هي الأعمال المدنية للخط الرئيسي للمحرقة وغرفة المولدات، وأعمال شبكة الغاز والآبار والتغطية بالرمال لكامل المسطح، وأعمال العزل والتغطية وتجهيز المواسير للشبكة.

وأكد «الغيطي» أنه سيتم الغلق النهائي لهذا المقلب عن قريب لتوفير جو صحي لسكان المدينة ومن حولها، وبعدها يتم عمل شبكة آبار لاستخراج غاز الميثان وربطه على محطة لتوليد الكهرباء، مضيفا أن المشروع هو الأول من نوعه في مصر بهذا النظام ويعتبر من المشروعات بالغة الأهمية للصحة العامة، وكذا لتوفير بدائل جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية.

ووجه بضرورة إنشاء ما يلزم من المشروعات المتعلقة بخطوط الصرف وتدعيمها لبنية تحتية أقوى للمدينة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من وتشغيل مشروع تدعيم خط الصرف الصحي بالطريق المحوري للحي الأول بالمساحة، من مدخل الحي الرابع وحتى مول أجياد بمحلية 12 بطول 300 متر وقطر 300 مم، والذي سيتم ربطه بخط قطر 500 مم الرئيسي.

وأشار إلى أن المشروع سوف يخدم دائري محلية 12 وجزء من العمارات بمنطقة التبة بين الحي الأول والحي الخامس (محلية 5 على الطريق المحوري للحي الأول، قطع الأراضي بالحي الثالث بداية من مركز المدينة المطل على الطريق الرئيسي للحي الأول والممتد حتى مدخل الحي الرابع)، متابعا أن الهدف من المشروع استيعاب كميات الصرف المتزايدة بالمناطق المذكورة والحد من الأضرار الناتجة عن مياه الأمطار، وكذا استيعاب كميات مياه الأمطار الزائدة في السنوات الأخيرة، علما بأنه جارٍ حاليا إعادة الشيء لأصله وتشغيل قطاع السن وتمهيد الطريق وتجهيزه للطبقة الأسفلتية، وستستكمل باق الأعمال تباعا.

محطة مياه بمعالجة ميكانيكية في «السادات»

تفقد رجب سالمان عبد الرحيم رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، المستجدات بمحطة المعالجة الميكانيكية، التي سوف تعمل بطاقة 40 ألف متر مكعب/ يوم، مقسمة إلى 20 ألف متر مكعب/ يوم معالجة ثنائية و20 ألف متر مكعب/ يوم معالجة ثلاثية، لاستخدام هذه المياه لري وزراعة كافة المسطحات الخضراء بالمدينة.

فيما أكد عادل عبد العزيز رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، تكثيف أعمال طبقة الأسفلت بطريق «R1» الرابط بين المدينة ونفق الطريق الإقليمي وطريق السويس القاهرة، كما تم تنفيذ أعمال تركيبات الحواجز الخرسانية، وكذا أعمال تركيب أعمدة الإنارة على الطريق.