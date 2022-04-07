عاجل .. الدولار يتراجع أمام الروبل الروسي للمرة الأولى منذ 6 أسابيع

سجل الدولار اليوم الخميس، تراجعا أمام العملة الروسية «الروبل» للمرة الأولى خلال 6 أسابيع، حيث وصل إلى مستوى 75 روبلا، وفقا لنبأ عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

تراجع الروبل أمام الدولار

وقبل نحو أسبوع تراجع سعر الروبل الروسي أمام الدولار، ليسجل 83.31 روبل لكل دولار واحد، بعدما ارتفع في وقت سابق بشكل طفيف مسجلا 82.55 في بورصة موسكو، وهو مستوى شوهد آخر مرة في 25 فبراير الماضي، بعد يوم واحد من إرسال روسيا عشرات الآلاف من قواتها لغزو أوكرانيا.

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثاني، عقب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن حملة عسكرية لحماية الجمهوريتين الشعبيتين «لوجانسيك ودونستيك»، التابعتين لإقليم الدونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي البلاد.