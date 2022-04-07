دعاء اليوم السادس من رمضان قبل أذان المغرب.. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين

ينتظر المسلمون شهر رمضان من العام للعام، للتقرب إلى الله عز وجل، من خلال العديد من الطاعات كالصيام والدعاء، لذا تزايدت عمليات البحث عن دعاء اليوم السادس من رمضان قبل أذان المغرب، اهتماما بترديد الأدعية قبل الإفطار كونه من الأوقات المستحب فيها الدعاء.

دعاء اليوم السادس من رمضان قبل أذان المغرب

وعن دعاء اليوم السادس من رمضان قبل أذان المغرب، فمن المستحب أن يتم الدعاء بعد الأذان بـ«اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا».

كما يمكن الدعاء في اليوم السادس من رمضان بـ«اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقرّبه، وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه».

أدعية مستحبة في رمضان

واستكمالا للحديث عن دعاء اليوم السادس من شهر رمضان قبل أذان المغرب فيمكن أيضا ترديد الأدعية التالية:

- اللّهُمَّ اجْعَل لي فيهِ نَصيبًا مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا أمَلَ المُشتاقينَ.

- اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ، وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُتَّقِينَ، بِرَأْفَتِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ.

يذكر أنّه لم يرد في صحيح السنة النبوية أنّ هناك أدعية يومية في شهر رمضان، وما جاء من أحاديث حول هذا الأمر ضعيفة الإسناد، ولكن الأدعية يمكن ترديدها في أي وقت من العام.