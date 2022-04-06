على الحجار: أقدم أغانى داخل «جزيرة غمام».. وتترات المسلسلات تعيش أكثر من أحداثها

أعرب المطرب الكبير على الحجار عن سعادته وامتنانه باحتفاء الجمهور بغنائه لتترات مسلسل «جزيرة غمام» الذى يقوم ببطولته الثلاثى طارق لطفى ومى عز الدين وفتحى عبدالوهاب، والمعروض حالياً فى السباق الرمضانى الحالى.

وقال «الحجار» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن اختياره لغناء تترات «جزيرة غمام» جاء عن طريق السيناريست عبدالرحيم كمال، الذى سبق وتعاون معه فى تترات سابقة بأعماله التليفزيونية، ومن بينها «شيخ العرب همام» مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى و«الرحايا» مع الراحل نور الشريف.

وأضاف: سيناريو عبدالرحيم كمال المختلف شجعه بطريقة كبيرة للغاية، بالإضافة إلى ألحان شادى مؤنس والشاعر إبراهيم عبدالفتاح الذى كتب كلمات جيدة للغاية وقريبة من القلب، وأود أن أوضح أن وجودى لا يقتصر على غناء التترات فحسب، وإنما أقدم عدداً من الأغانى التى تتماشى مع طبيعة الأحداث، حيث انتهيت من تسجيل ثلاث أغنيات وأسجل الباقى فى الوقت الحالى.

وشدد على الحجار على أن الأغانى تحمل رسالة ومحتوى جيداً، ومن المقرر ظهورها خلال الحلقات المقبلة، متابعاً: أحب اختيار الأغانى التى تعيش لفترة طويلة، مثل أغانى مسلسلى «الرحايا» و«ذئاب الجبل» على سبيل المثال، وكذلك تترات المسلسلات التى تعاونت فيها سابقاً مع عبدالرحمن الأبنودى وسيد حجاب وعمار الشريعى.

وأرجع على الحجار سبب ابتعاده عن غناء تترات المسلسلات خلال الأعوام الأخيرة إلى سببين، أولهما جودة الأعمال نفسها التى تنعكس بالتبعية على نجاح التترات، أما السبب الثانى فيتمثل فى عدم ترشيحه من قبل صناع المسلسلات لغناء تتراتها، لاعتمادهم على مطربين شباب وموسيقى مختلفة.

وأكمل: قدمت حوالى 120 تتر مسلسل فى الدراما التليفزيونية مع عدد من الراحلين العظماء، ومنهم عمار الشريعى وعبدالرحمن الأبنودى وغيرهما، ووقتها كان التتر جزءاً لا يتجزأ من المسلسلات المقدمة، .

وشدد «الحجار» على أنه يحضّر لأكثر من أغنية فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى أكثر من حفل داخل وخارج القاهرة، وخاصة بعد نجاح تجربة الحفلات فى المحافظات المختلفة، سواء فى الأقصر أو سوهاج وغيرهما من المحافظات المصرية المتعطش جمهورها للطرب المصرى، وفقاً لكلامه.