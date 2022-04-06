أحداث مسلسل جزيرة غمام الحلقة 5.. خلدون يبدأ خطة السيطرة الشيطانية

تبدأ أحداث مسلسل جزيرة غمام الحلقة 5 بدخول الغجرية على «العايقة» مي عز الدين، وتحاول إقناعها بزواجها من «خلدون» الذي يؤدي دوره طارق لطفي، لكنه ترفض ذلك وتقول إنها لن تتزوج حتى تعرف مكان قبر والديها، اللذين دفنا بغير علمها، فتطلب منها أن تنسى الأمر وتعيش حياتها دون الرجوع إليه.

أحداث مسلسل جزيرة غمام الحلقة 5

ويطلب خلدون من «بطلان» محمود البزاوي خلال أحداث مسلسل جزيرة غمام الحلقة 5 أن يمنحه فرثة هو والعايقة أن يفتحا الندل، وينشرا سحرهما في الجزيرة، وأنها إذا أجاب لها عما يريد معرفته سيتيح لهما العيش داخل الجزيرة وأن يزرعا فيها وقطع وعدا على نفسه بذلك، شريطة أن يكونا تحت طوعه إلى الأبد، وهو ما وافق عليه خلدون.

ورفض محارب الذي يقوم بدوره الفنان فتحي عبد الوهاب، الحديث عن «الزوبعة» التي يحذر منها شقيقه عرفات، وقال إنها مجرد خرافة قالها الشيخ مدين لتخويف الناس من المعصية، قائلًا: «إحنا مش محتاجين نخوف الناس من الزوبعة عشان إحنا الزوبعة اللي هتقتل كمل اللي يعمل معصية».

كما طلب «عجمي» كبير جزيرة غمام من عرفات الذي يؤدي دوره الفنان أحمد أمين أن يعطيه الدفتر الخاص بأهل القرية والذي كان يسجل فيه أحوالهم ومشكلاتهم قبل وفاته، لكن عرفات رفض ذلك، وقال له أنه لم يحصل من إرثه له سوى على مسبحة فقط، وحذره من نبوءة الشيخ مدين لأهل الجزيرة بخطر قادم مما أسماه بـ«الزوبعة»، لكن كبير الجزيرة لم يعط لحديثه اهتماما.

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 5

ويلعب طارق لطفي «خلدون» القمار مع أهالي القرية، يخسر تارة، ثم يفوز أمام أحدهم تارة أخرى، فيضطر الأخير لأخذ قرط زوجته بالقوة لتعويض خسارته، وبعد تيقن خلدون من هزيمته أمامهم يذهب إلى خيمة «العايقة» مي عز الدين، لينسى خسارته.