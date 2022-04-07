شاب ينهي حياته في «الهرم» لمروره بأزمة نفسية.. تناول حبة الغلة

أنهى شاب حياته بتناول حبة الغلة بسبب مروره بأزمة نفسية في الهرم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالهم حول الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إخطارًا من معهد السموم بوصول شاب في حالة إعياء شديدة، ووفاته أثناء محاولة إسعافه، متأثرًا باشتباه تناول حبة الغلة، وكشفت التحريات بأن الشاب يمر بأزمة نفسية منذ فترة، وعلى إثرها قرر إنهاء حياته بتناول حبة حفظ الغلة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تجديد حبس قاتل زوجتة في مدينة نصر

ومن ناحية أخرى، جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بقتل زوجته، بتسديد 8 طعنات لها بسبب خلافات أسرية في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين انبعاث رائحة كريهة من شقة زوجين من محافظة أسيوط، وبكسر باب الشقة تبين العثور على جثة الزوجة وتدعى سيدة.س، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تحلل كامل، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

الطب الشرعي

وكشف تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة الطعن بسلاح أبيض، وأوضح التقرير بأن المجني عليها مصابة بـ8 طعنات في أماكن متفرقة في منطقتي الصدر والبطن.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تبين أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة، وبضبطه اعترف بارتكاب الجريمة بسبب إدمانه للمخدرات ووجوده في المنزل بدون عمل.