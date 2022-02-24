فتاة تنهي حياتها بـ«حبة الغلة» بسبب خلافات أسرية في المطرية  

أنهت فتاة صباح اليوم حياتها بتناولها حبه الغلة بسبب خلافات أسرية في دائرة قسم شرطة المطرية، وجرى نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء والدي الفتاة لسماع أقوالهما حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المطرية إخطارا من أحد المستشفيات بوصول فتاة جثة هامدة على إثر تناولها حبه حفظ الغلال، وبالإنتقال تبين العثور علي جثة طفلة تدعي «نورا م ع»، 17 سنة، وكشفت التحريات بأن خلافا نسب بين الفتاة المنتحرة وبين والدها ما دفعها لتناول حبه حفظ الغلال، وتكثف مباحث القاهرة جهودها لبيان ملابسات الواقعة وكيف وصلت الحبة القاتلة إلى يد المجني عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عجوز ينهي حياته حرقا داخل شقته في المعادي

وفي سياق آخر شهدت منطقة المعادي واقعة العثور علة جثة متفحمة داخل شقته بدائرة قسم الشرطة، وبالإنتقال تبين العثور على «جمال الدين م أ»، 65 سنة، بالمعاش، وكشفت التحريات بأنه نظرا لإقامة المتوفي بمفرده في الشقة ولم يسأل عنه أحد من أسرته، أصيب بحالة نفسية سيئة، دفعته للانتحار، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها واستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.