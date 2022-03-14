سيدة تنهي حياتها بـ«حبة الغلة» بسبب خلافات أسرية في الهرم

أنهت سيدة حياتها بالانتحار بتناول حبه حفظ الغلة السامة وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه وهل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن ، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها ، وطلبت استدعاء اسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة

تلقي مأمور قسم شرطة الهرم بلاغا بانتحار ربه منزل داخل منزلها في دائرة قسم الشرطة ، وبالإنتقال تبين العثور علي جثة سيدة تدعي سارة أ ع في العقد الرابع من العمر ، وبالفحص تبين انها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية ، وكشفت التحريات بأن المتوفاه قررت الانتحار بتناول حبة حفظ الغله السامة بسبب خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تشريح جثة مسن انتحر بتناول سم الفئران في الحوامدية

قررت النيابة العامة تشريح جثة مسن يدعي محمد زينهم 61 سنه لبيان اذا كان يوجد شبهه جنائية في الوفاه من عدمه ، وصرحت بالدفن ، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة الحوامدية بلاغا بانتحار مسن داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالإنتقال تبين العثور علي جثة مسن يدعي محمد زينهم 61 سنه داخل منزله، وبالفحص تبين ان المتوفي يعاني من مرض نفسي ، وقرر الانتحار بتناول سم الفئران، وتم اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات