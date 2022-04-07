القوافل الطبية بالقاهرة: كشفنا على 70 ألف مواطن.. «محدش دفع جنيه»

قال الدكتور إبراهيم عاشور، منسق القوافل الطبية العلاجية بمحافظة القاهرة، إن القوافل العلاجية أصبحت أسلوب حياة، وإن النجاح الذي قدمته الدولة المصرية في التصدي لفيروس كورونا أثبت جدارته وشاركت فيه العيادات المتنقلة والقوافل مشاركة قوية، موضحًا أنها عبارة عن مجموعة من التخصصات، أي أنها مستشفى متنقلة، تقدم الخدمة للمواطن في مكان تواجده.

وأضاف عاشور في مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج هذا الصباح، على قناة إكسترا نيوز، من تقديم الإعلاميتين دعاء جاد الحق وإنجي طاهر، أن العلاج والأشعة والتحاليل مجانية، كما تستصدر القوافل الطبية قرارات بالعلاج على نفقة الدولة في أقرب مستشفى تابعة لسكن المريض حتى يحصل على الخدمة كاملة.

وتابع، أن المحافظة شهدت الكشف على ما يقرب من 70 ألف مواطن في الربع الأول من العام الجاري 2022، كما جرى تحويل 2160 مواطن لاستصدار قرارات بالعلاج على نفقة الدولة لاستكمال العلاج وصرف الأدوية الشهرية باستمرار والخضوع للعمليات الجراحية وأشعة الرنين إذا لزم الأمر.

12 تخصصا على الأقل في القافلة الواحدة

وأكد منسق القوافل الطبية العلاجية بمحافظة القاهرة، على أن القوافل الطبية العلاجية بالمحافظة تقدم خدمات علاجية في تخصصات كثيرة، مثل مستشفيات الباطنة والأطفال والنساء والجراحة والعظام والأسنان، بما لا يقل عن 12 تخصصا في كل قافلة طبية، معقبًا: «المواطن مش بيدفع جنيه».

كيف تُوجه القوافل العلاجية؟

ولفت، إلى توجيه القوافل العلاجية، بناءً على بيان أو خطة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالمناطق التي تحتاج إلى خدمات طبية متكاملة بالمناطق النائية والعشوائية في كل محافظة، حيث يتم إعداد الجدول الزمني، بواقع 8 قوافل شهريا، ويجري الإعلان عنها بفترة طويلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما أن رؤساء الأحياء يضطلعون بدور مهم في هذا الإعلان، مع الجوامع والكنائس وغيرها.