مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7 رمضان في محافظات مصر

مع بداية اليوم السابع من ايام شهر رمضان، يواصل الكثيرون البحث عن مواعيد ومواقيت الصلاة، حيث يحرص المسلمين على أداء فروض الصلاة في مواعيدها، للحصول على الثواب، والفوز بعفو الله سبحانه وتعالى وإرضائه.

وفي هذا الإطار، تقدم بوابة «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية على مدار اليوم، مواعيد ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة الموافق 8 أبريل الموافق السابع من شهر رمضان، وذلك فق لما ذكرته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:07 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:56 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:16 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:38 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:10 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:01 مساءً.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:24 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:45 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:07 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:32 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:20 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:39 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:12 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:56 صباحًا.

- موعد أذان العصر: عند الساعة 03:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:17 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:34 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:11 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: عند الساعة 11:56 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:26 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:14 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 7:30 مساءً.