ارتفاع درجات الحرارة في سادس أيام رمضان بالإسماعيلية (فيديو)

شهدت محافظة الإسماعيلية في اليوم السادس في شهر رمضان المبارك، ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بالتزامن مع ارتفاع حرارة الجو التي تشهدها معظم محافظات الجمهورية.

طقس اليوم في الإسماعيلية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي منذ ساعات عبر صفحتها على «فيس بوك»، استمرار الأجواء شديدة الحرارة على الأنحاء كافة في الإسماعيلية وبينها محافظات القناة وسيناء.

وذكر البيان، أنّ درجات الحرارة يتوقع أن تسجل في القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، فيما تسجل السواحل الشمالية 38 درجة، وفي شمال الصعيد 41 درجة، وفي جنوب الصعيد 43 درجة مئوية.

وعن حركة الرياح، ذكر بيان الأرصاد، أنّ حركة الرياح تنشط على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وغرب البلاد وجنوب الصعيد، لتكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، فيما تبقى ظاهرة الشوائب العالقة في الجو مؤثرة على السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

بقاء المواطنين في منازلهم

وشهدت مدينة الإسماعيلية على مدار الأيام الماضية، بقاء المواطنين في المنازل خلال ساعات النهار في الأيام الأولى لشهر رمضان، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد وصفحة ديوان عام محافظة الإسماعيلية، المواطنين، بعدم التعرض لحرارة الشمس خلال الفترة الحالية، فيما أعلنت الأرصاد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة يبدأ من مساء غدٍ الجمعة.

سيولة مرورية على الطرق

وشهدت طرق محافظة الإسماعيلية سيولة مرورية وانعدام الشبورة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، فيما انتشرت الخدمات الأمنية والارتكازات على مداخل الطرق الصحراوية بين المحافظات.

وحذّرت هيئة الأرصاد من الشوائب العالقة في الجو في مدن القناة وسيناء بالتزامن مع حالة الطقس، والتي قد تزيد على الطرق الصحراوية كالإسماعيلية القاهرة ومحور 30 يونيو والإسماعيلية السويس الصحراوي.