مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6 رمضان في محافظة أسيوط

تعلن هيئة المساحة العامة بمحافظة أسيوط، عن مواقيت الصلاة وموعد إفطار اليوم السادس في رمضان بـ أسيوط، الموافق 7 من شهر أبريل، وكذلك مواعيد الإمساك عن الطعام والشراب.

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

وحددت مديرية المساحة بمحافظة أسيوط، مواقيت الصلاة وموعد إفطار سادس يوم رمضان في أسيوط، وكذلك موعد أذان المغرب.

وجاء موعد صلاة الفجر اليوم الساعة الرابعة و13 دقيقة، بينما جاء موعد شروق الشمس في الساعة 5:40 دقيقة، وموعد أذان الظهر 11:58 في أسيوط، وموعد أذان العصر الساعة 3:28 دقيقة، والمغرب في الساعة 6:16 مساءً، والعشاء في الساعة 7:33 مساء، وفقا لإمساكية شهر رمضان 2022.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط اليوم

نظرا لرغبة المواطنىن في محافظة أسيوط، لمعرفة مواقيت الصلاة والأذان، تقدم «الوطن» فيما يلي، مواقيت الصلاة.

- موعد صلاة الفجر في الساعة 4:13 صباحًا.

- موعد الشروق في الساعة 5:40 صباحًا.

- موعد أذان الظهر في الساعة 11:58 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر في الساعة 3:28 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب في الساعة 6:16 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:33 مساءً.

وأشار الشيخ عاصم قبيصي وكيل الأوقاف بمحافظة أسيوط، إلى ضرورة الحفاظ على الصلاة في مواقيتها، لأنها عماد الدين وركن من الأركان الأساسية في الإسلام، ولابد لكل مسلم أن يحافظ عليها ولا يتركها لأنها تصلح حياته.