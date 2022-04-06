رفع 154 طن قمامة ومخلفات في أسيوط.. ورصف طرق ضمن «رؤية مصر 2030»

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تكثيف حملات النظافة بمراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتقديم خدمات أفضل للمواطنين وفقاً للإمكانات المتاحة، لافتا إلى شن حملات لرفع المخلفات والقمامة وتسوية الشوارع غير المرصوفة بمراكز القوصية ومنفلوط والغنايم والبداري، لإظهار الشكل الجمالي اللائق والحفاظ على البيئة المحيطة.

تقديم الدعم وتذليل العقبات

وأكد محافظ أسيوط على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لرفع مستوى النظافة وتحسين البيئة، تنفيذاً لخطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين والنهوض بمنظومة النظافة والتجميل، تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة للصعيد وفقاً لرؤية مصر 2030.

حملات في المراكز والقرى

كانت الوحدات المحلية بمراكز البداري والقوصية وديروط والغنايم وأبو تيج وساحل سليم، شنت حملات مكبرة للنظافة ورفع المخلفات وتسوية الشوارع والطرق غير المرصوفة، وذلك باستخدام المعدات اللازمة من النظافة بالحملة الميكانيكية، بالإضافة إلى رفع القمامة والمخلفات الصلبة من صناديق القمامة والحاويات وأماكن التجمعات بشكل منتظم ودوري خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

رفع 154 طن قمامة ومخلفات

وأسفرت الحملات عن رفع 154 طن قمامة ومخلفات، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك، بالإضافة إلى تسوية عدد من الشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال وحركة سير المواطنين.

على الجانب الآخر، قال اللواء عصام سعد إنه تم البدء في رصف شارع الجلاء بمركز أبو تيج، ضمن خطة المحافظة لتحسين ورفع كفاءة الطرق وتطوير الشوارع والميادين تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة.

تحقيق رؤية مصر 2030

وأكد محافظ أسيوط أن أعمال الرصف والتطوير تأتي تحقيقا لرؤية مصر 2030، لافتا إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام أعمال التنفيذ والعمل على التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للانتهاء من أعمال التنفيذ طبقاً للجدول الزمني الموضوع مسبقا، وفقا للخطة الموضوعة والإمكانات المتاحة التي تم اعتماد ما يقارب من 805 ملايين جنيه للرصف ضمن الخطة الاستثمارية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتطوير الريف المصري لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة لخلق السيولة المرورية، وتسهيل النقل والانتقال وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات.