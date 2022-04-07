لمن يلجأ محمد رمضان في محنته؟.. توقعات أحداث مسلسل المشوار الحلقة 6

شهد مسلسل المشوار لمحمد رمضان خلال الحلقات الماضية عدد من الأحداث التشويقية، التي كانت بمطاردة رجال وجيه لمحمد رمضان ودينا الشربيني، دون الكشف عن السبب، إضافة إلى عدم وجود مكان يذهبون إليه بعد مغادرتهم الإسكندرية ومنزل خالة «رمضان»، ما جعل كثير من الجمهور يترقب أحداث مسلسل المشوار الحلقة 6.

توقعات أحداث مسلسل المشوار الحلقة 6

بعد انتهاء مسلسل المشوار الحلقة الماضية بمحاولة ورد إقناع ماهر بالذهاب إلى صديقتها عزة والإقامة عندها رغم رفض ماهر أي تواصل مع عزة، يتوقع أن يضطر لقبول الأمر اليوم، والذهاب بزوجته وابنه للإقامة في شقة عزة والتي تؤدي دورها الفنانة ندى موسى، وبذلك يبدأ فصل جديد من فصول المشوار، فبانتقالهم إلى مكان جديد سيشهد أحداث تشويقية جديدة وظهور ضيوف شرف جدد، منهم الفنان أحمد صفوت.

مواعيد مسلسل المشوار الحلقة 6

يعرض مسلسل المشوار الحلقة 6 بطولة الفنان محمد رمضان الليلة الساعة 8:10 مساء على شاشة قناة DMC، إضافة إلى إعادة عرض الحلقة الساعة 2 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.

وتّعرض الحلقة ذاتها على شاشة قناة DMC دراما الساعة 11:15 مساءً، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 4:30 صباحا، والثانية الساعة 10:30 صباحا.