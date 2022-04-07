وصول 1200 سائح إلى الإسكندرية لقضاء رحلة اليوم الواحد (صور)

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، السفينة السياحية Artania في تمام الساعة 5:40 صباحا قادمة من مالطا، والتي تحمل على متنها نحو 1200 فرد من السياح وأفراد الطاقة من مختلف الجنسيات، وذلك للقيام برحلات سياحية في مدينة الإسكندرية.

موعد مغادرة السفينة

وأوضح أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أنّه من المقرر مغادرة السفينة غدا الجمعة الموافق 8 أبريل 2022 في تمام الساعة الثانية ظهرا متجهة إلى قبرص.

حركة السفن في ميناء الإسكندرية

على صعيد آخر، شهدت حركة تداول البضائع الصادرة والواردة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطا كبيرا خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي حجم التداول 187 ألف سفينة، كما بلغت أعداد سفن الوصول والمغادرة 24 سفينة، وبلغ إجمالي عدد السفن العاملة حاليا في عمليات الشحن والتفريغ 39 سفينة، أما بالنسبة لأعداد الحاويات فجرى تداول 2510 حاويات مكافئة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، والتنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

وأكد أنّ مداومة العمل بالميناء والحرص على كفاءة حركتي التداول والملاحة والمحافظة على المعايير البيئية القياسية، يأتي في إطار إدراك الهيئة لدورها القومي باعتبارها أكبر موانئ الجمهورية ومنفذ إستراتيجي لأكثر من 65% من حجم تجارة مصر الخارجية.