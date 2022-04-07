ضبط 1364 مخالفة مرورية و7 قضايا هجرة غير شرعية في 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، في إطار الجهود المستمرة لأجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

جرائم تهريب في 24 ساعة

- مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 2 قضيتين.

- مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.

- مجال الأمن العام: ضبط عدد 22 قضية.

- مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 1364 مخالفة مرورية متنوعة.

- مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 136 حكم قضائيا متنوعا.

- مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 7 قضايا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.