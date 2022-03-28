«إيفرجيفن.. ستة أيام هزت العالم».. توريد البضائع أهم خلل نتج عن جنوح السفينة

عرضت قناة «DMC»، فيلما وثائقيا يحمل عنوان «إيفرجيفن.. ستة أيام هزت العالم»، وقال المهندس عصام ضبش، مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس سابقا: «كان دورنا برضه إننا نلبي احتياجات سواء الموجودة عن طريق البحيرات الكبرى أو بحيرة التمساح».

التأثير لم يقتصر على قطاع واحد

وقالت إليزابيث براو، زميلة بمعهد إنتربرايز الأمريكي للأبحاث، إن أهم خلل ناتج عن جنوح السفينة إيفرجيفن في قناة السويس، هو التوريد العام للبضائع، ولم يقتصر التأثير على قطاع واحد تحديدا، ولكن كان على التوريد العام للبضائع، ويجب أن نتذكر أن السفن التي تمر خلال قناة السويس تحمل على متنها كل شيء من النفط إلى مواد البناء والحيوانات الحية.

مئات الآلاف من الحيوانات تنتظر الوصول إلى وجهتها

وتابعت: «على سبيل المثال كان على مئات الآلاف من الحيوانات تنتظر حتى تصل إلى وجهتها حيث تذبح بالطبع، فماذا يعني ذلك لتلك البلدان التي كانت تلك الحيوانات مشحونة إليها كنوع من التوريدات الغذائية؟».