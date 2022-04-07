الحكومة تكشف حقيقة إلغاء قرار ارتداء الكمامة في المواصلات والأماكن العامة

تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء ارتداء الكمامة في المواصلات والأماكن المغلقة، وهو ما نفاه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بعد تواصله مع وزارة الصحة والسكان، للتحقق من الأمر، حيث نفت الوزارة من جانبها الأمر جملة وتفصيلا.

حقيقة قرار إلغاء الكمامة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لا صحة لصدور قرار بإلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات والأماكن المغلقة، مُشددةً على استمرار قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بارتداء الكمامة بشكل إلزامي، على كل من يستقل وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، وكذلك الأماكن المغلقة، أو أثناء التردد أو التواجد في الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر فيها التباعد الاجتماعي، مع تطبيق الغرامات المقررة على غير الملتزمين.

إجراءات الوقاية من كورونا

ولفتت الوزارة، إلى التزام الجهات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات مع ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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