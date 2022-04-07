شركات السياحة: ضوابط سفر الأقباط للحج تشمل منع من هم دون 40 عاما

قال وجيه رزق الله، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن السلطات المصرية أصدرت موافقتها على سفر مسيحي مصر لأداء الحج بالقدس هذا العام، كما أصدرت الضوابط والإجراءات المنظمة للسفر للقدس، لافتا إلى الضوابط حظرت سفر المواطنين المصريين أقل من 40 سنة لأداء الحج بالقدس هذا العام.

بدء تقديم الأسماء للحصول على الموافقات الخاصة بالسفر

وأضاف لـ«الوطن»، أن شركات السياحة بدأت تقديم أسماء المسيحين المصريين الحاصلين علي تأشيرات دخول القدس إلي السلطات المصرية للحصول علي الموافقات والتصريحات الأمنية اللازمة لسفرهم لأداء الحج بالقدس، موضحا أن عدد المواطنين المصريين الذين حصلوا علي تأشيرات الدخول للقدس يتراوح ما بين 3500 إلى 4000 مواطن، معربا عن أمله في الانتهاء من تلك الإجراءات في أسرع وقت قبل انطلاق رحلات الحج بداية من يوم 14 أبريل الجاري.

زيادة سعر برنامج الحج 1000 جنيه

وأشار إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار أدى إلى زيادة أسعار تذاكر الطيران الخاصة بسفر المصريين لأداء الحج بالقدس بنحو 1000 جنيه ما رفع قيمة برنامج السفر بنفس القيمة، موضحا أن أسعار برامج حج الأقباط المصريين للقدس لهذا العام ستبدأ من 29 ألف جنيه.

وأوضح «رزق الله»، أن شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات حج المسيحين المصريين للقدس وعددها نحو 30 شركة سياحة قامت بحجز تذاكر الطيران للمسافرين إلى القدس، كما قامت بحجز فنادق الإقامة بكل من القدس وبيت لحم، فضلا عن الأماكن الدينية والأثرية التي يشملها برنامج الحج، لافتا إلى أن كافة برامج الحج تشمل تقديم وجبتي فطار وعشاء بالفندق.

وكان صبري يني عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة طالب خلال تصريح سابق لـ«الوطن»، السلطات المصرية بسرعة استصدار الضوابط والإجراءات المنظمة لسفر المسيحين المصريين بغرض الحج في القدس حتى تستطيع الشركات بدء تسيير رحلات الحج في المواعيد المحددة لذلك دون حدوث أي تأخير.