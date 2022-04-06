وفاة زوجة شابة بعد عام من زواجها في ظروف غامضة بالدقهلية

توفيت زوجة شابة بعد حوالي عام من زواجها في محافظة الدقهلية، في ظروف غامضة اليوم الأربعاء، حيث أبلغت أسرة زوجها عائلتها بوفاتها، وعندما ذهبوا لحضور غسلها، شاهدوا وجود أثار حبل حول رقبتها، وهو ما أثار الشكوك حول وجود شبهة جنائية، وأبلغوا مركز شرطة السنبلاوين، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

بلاغ بوفاة زوجة شابة في «طنبول الجديدة»

تبلغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، من أسرة «عبير م.»، 18 سنة، متزوجة في قرية «طنبول الجديدة»، دائرة المركز، بوجود شكوك حول وفاة ابنتهم، بعد بلاغ أسرة الزوج لهم بوفاتها، وتبين وجود أثار خنق حول رقبتها.

نقل الجثة إلى مستشفى السنبلاوين

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث السنبلاوين، وتم التحفظ على مكان الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى السنبلاوين العام، وإبلاغ النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، لتشريحها وبيان أسباب الوفاة، ودفنها بعد ورود تقرير الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وتجمع أفراد من أسرة المتوفاة أمام مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، في انتظار انتهاء الطبيب الشرعي من إجراءات التشريح، تمهيداً لاستلام الجثة لدفنها.

خال «عبير»: وجدنا أثار خنق حول رقبتها

وقال خال المتوفاة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن ابنة شقيقته متزوجة في قرية «طنبول الجديدة» بمركز السنبلاوين، منذ حوالي سنة وشهرين، وأضاف: «فوجئنا باتصال تليفوني من أسرة زوج عبير، قالوا إنها ماتت بسكتة قلبية، وطلبنا أن نأخذها لدفنها ونغسلها عندنا، ورفضوا وتهجموا علينا، وأمام رفضهم استلام الجثة، وجدنا أثار زرقة على الرقبة كما لو كانت مشنوقة، وأثار ضرب على ظهرها».

ولفت خال الزوجة الشابة إلى أن والدتها ذهبت لزيارتها في بيت زوجها في أول شهر رمضان، لإعطاء الموسم لها، إلا أنها فوجئت بـ«عبير» تطلب منها عدم زيارتها مرة أخرى، بناءً على طلب زوجها.

ومن جانبه، رفض والد المتوفاة توجيه أي اتهام لأحد، إلا بعد الحصول على تقرير الطبيب الشرعي، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.