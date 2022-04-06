المؤبد غيابياً لسائق متهم بـ«هتك عرض» عاملة زراعية بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد غيابياً لسائق، بعد اتهامه بـ«هتك عرض» عاملة زراعية بالقوة، بأن تعدى عليها جنسياً، وذلك أثناء قيامة بتوصيلها للعمل بإحدى الأراضي الزراعية بناحية مركز الجمالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أنور محمود رضوان، رئيس الدائرة الـ11 بمحكمة جنايات المنصورة، وعضوية المستشارين هشام محمد جمال الدين، وتامر نبيل الدمرداش، ومحمد أسامة دبوس، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه، وربيع محمد.

إحالة المتهم لمحكمة جنايات المنصورة

وأمر المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، في وقت سابق، بإحالة المتهم «المهدي م. أ.»، هارب، يعمل سائقاً، إلى محكمة الجنايات المختصة، لأنه في يوم 11 أكتوبر 2021، بدائرة مركز الجمالية، في محافظة الدقهلية، أقدم على «هتك عرض» المجني عليها «السيدة أ. ع.»، 26 سنة، عاملة زراعية، مقيمة بناحية «عزبة فودة»، مركز الجمالية، بالقوة بأن باغتها حال استقلالها السيارة قيادته، وجثم فوقها ممزقاً ملابسها وممسكاً بمواطن عفتها على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم يتعدى على المجني عليها بالقوة

وأكدت المجني عليها، في تحقيقات النيابة، أنها تعمل عاملة زراعية، وفي يوم الواقعة، قامت بركوب السيارة الخاصة بالمتهم، كونه سائق سيارة الأنفار، وكانت بمفردها بداخل صندوق السيارة، وأثناء سير السيارة توقف فجأة، ونزل منها واعتلي صندوق السيارة، وقام بالتعدي عليها بالقوة.

وشهد «محمد أ. أ.»، 65 سنة، مقيم «عزبة فرج» بمركز الجمالية، بأنه يعمل قاضياً عرفياً في القرية، وحضر إليه والد المتهم، واعترف بارتكاب نجله للواقعة، وجرى التواصل مع أسرة المجني عليها لحل الأمر ودياً، مقابل مبلغ مالي، إلا أن أسرة المتهم لم تلتزم بالاتفاق.