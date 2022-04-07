الكشف عن شخصية عمرو عبدالجليل.. توقعات مسلسل مكتوب عليا الحلقة 6

يبحث الجمهورعن توقعات مسلسل مكتوب عليا الحلقة 6 بطولة أكرم حسني، حيث تعرض الحلقة الجديدة الليلة على قناة dmc، بعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6 و45 دقيقة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم أيتن عامر، وهنادي مهنا، والوجه الجديد هلا رشدي، التي تجسد دور شقيقته في المسلسل.

توقعات مسلسل مكتوب عليا الحلقة 6

من المتوقع خلال أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 6، أن يتم الكشف عن تفاصيل شخصية الفنان عمرو عبد الجليل، حيث أنه ظهر في مشهد واحد فقط، ومن المتوقع أن يتعرف «جلال» الذي يجسد دوره الفنان أكرم حسني، على «سلمى» التي تجسد دورها الفنانة هنادي مهنا، حيث أنها رفضته في الحلقات السابقة ولكنه يصر على أن يقرب منها.

ظهور كلمات جديدة على يد أكرم حسني

كما تظهر كلمات جديدة على يد الفنان أكرم حسني، وتتحقق بعدها مباشرة، وهو ما يجعله في حالة ذهول مستمرة، كما أن العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي كوميدي، ومن المقرر أن يتم حل بعض المشكلات خلال أحداث الحلقات المقبلة بعد حصول عائلة «جلجل» على جائزة 100 ألف جنيه.

ويقدم الفنان عمرو عبد الجليل شخصية «بدوي»، الذي يخرج من النيابة بعد إجراء تحقيقات معه في بعض القضايا، ولم يكتشف بعد تفاصيل خاصة بشخصيته.