الصحة تكشف تفاصيل وضع الحالات الحرجة لمصابي كورونا بالمستشفيات

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تفاصيل الوضع الصحي للحالات الحرجة داخل مستشفيات العزل الصحي.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن معظم الحالات الحرجة بمستشفيات العزل الصحي تم تحويلها للأقسام العادية وخروجها من الرعايات، مشيرا إلى أن الحالات الحرجة فى مصر نتيجة الإصابة بفيروس كورونا 86% منها كانت غير حاصلة على لقاحات كورونا وهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

انخفاض معدلات الوفيات بفيروس كورونا

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، هناك انخفاض في معدلات الوفيات في مصر وصل إلى 45%، لافتا إلى أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر يشهد انخفاضا أيضا في عدد الإصابات، لافتا إلى أهمية الحصول على لقاحات كورونا لأنها السبب الرئيسي في تقليل معدلات الوفيات بمصر وتخفيف حدة الأعراض التي ظهرت على المواطنين في بداية جائحة فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تقليل العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا ليس لجميع الحالات، وهناك حالات، تتطلب العزل الصحي لمدة 5 أيام فقط وحالات عشر أيام وهي الحالات المتوسطة والتي أصبحت قليلة فى مصر فهناك انخفاض في أعداد مصابي العزل المنزلي في مصر وصل إلى 54%.

موقع تسجيل لقاح كورونا مصر

وأكد «عبدالغفار»، أن حجز التطعيم يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية فقط، ولا صحة لتوفير اللقاح من أي جهة أو مؤسسة أخرى، مطمئنا المواطنين من توافر كافة اللقاحات وليس لقاح واحد فقط، ولابد من تعاون المواطنين للوصول إلى المستهدف وهو تطعيم 70% من المواطنين على شهر يونيه.

وطالب المتحدث الرسمي المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس بالتزامن مع شهر رمضان الكريم والتجمعات الدينية والعائلية.